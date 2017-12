De 3 à 12 mois ferme pour les violences contre les gendarmes à Atimaono

Cinq jeunes hommes, âgés de 18 à 21 ans, ont été condamnés, jeudi, à des peines allant de 3 mois à un an de prison ferme pour leur implication dans la bagarre générale qui avait eu lieu à Papara, le 10 décembre, ont rapporté jeudi nos confrères de TNTV. Des gendarmes avaient été pris à partie, insultés et frappés.

Depuis quinze jours, cinq jeunes étaient en détention provisoire à Nuutania en attendant d’être jugés pour leur implication dans la bagarre générale qui avait éclaté à l’issue d’un concert au restaurant du golf d’Atimaono, dans la nuit du 9 au 10 décembre. Ces cinq hommes âgés de 18 à 21 ans ont été jugés hier, jeudi, en comparution immédiate. Ils ont été condamnés à des peines allant de 3 mois à un an de prison et resteront à la maison d’arrêt pour purger le reste de leurs peines.

Lors de la bagarre, plusieurs gendarmes de la brigade de Papara avaient été pris à partie, insultés, frappés et caillassés par un groupe de jeunes gens alcoolisés. Ces gendarmes étaient présents, à l’origine, pour retrouver une jeune fille en fugue. Mais des bagarres ont éclaté à l’issue du concert et les gendarmes ont donc décidé d’intervenir. C’est à ce moment-là que la situation a dégénéré et que les militaires ont été pris à partie.

Les cinq jeunes hommes arrêtés n’avaient pas de lourds casiers judiciaires. En recherche d’emploi mais pour la plupart diplômés, ils sont « insérés socialement » selon le juge. Tous ont globalement reconnu les faits, mettant leur comportement sur le compte de l’alcool. Jeudi, à l’audience, d’après TNTV, les défenseurs des cinq jeunes ont regretté que seuls leurs clients soient présents sur le banc des prévenus, alors que d’autres protagonistes s’en sont pris aux forces de l’ordre ce soir-là, mais ils n’ont pu être identifiés.