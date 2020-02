De la cuisine étoilée pour la bonne cause

Le chef étoilé Patrick Lenôtre met son art au service du Rotary Club de Papeete et propose six rendez-vous exceptionnels pour déguster sa cuisine.

Pour la 4e année consécutive, le chef Patrick Lenôtre, sept étoiles au Guide Michelin, est de retour en Polynésie pour mettre son talent au service d’une bonne cause. Celle du Rotary Club de Papeete qui œuvre notamment auprès des enfants en difficulté. Cette année, le Sofitel et Air France s’associent pour offrir six rendez-vous culinaires à Tahiti, Moorea et Bora Bora du 6 au 15 mars prochain. Entre 500 et 2000 Fcfp sont reversés au Rotary Club pour chaque repas durant tout le séjour du Chef.

Le premier rendez-vous est donné le 6 mars avec un grand buffet des chefs aux saveurs polynésiennes et françaises au Tahiti Ia Ora Beach Resort, suivi le 7 mars d’un menu à quatre mains avec le chef Jérémy Martin au restaurant le Carré.

Au Sofitel de Bora Bora, c’est un menu à quatre mains avec le chef Sébastien Prével qui sera servi au Manu Tuki le 11 mars.

Puis trois dates sont à retenir au Sofitel de Bora Bora, un menu des chefs le 13 mars, un buffet le 14 mars et un brunch le 15 mars.

Informations au 87 21 80 21.