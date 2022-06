Christophe Delort présente son spectacle « Une Heure de philosophie avec un mec qui ne connait pas grand-chose », au Petit théâtre de la Maison de la culture les 3, 4 et 5 juin. C’est son troisième passage sur les scènes du fenua où il a joué Sherlock Holmes et Carmen, des adaptations où humour et interaction avec le public sont de mise.

Rideau Rouge Tahiti présente ce week-end la pièce de théâtre Une Heure de philosophie avec un mec qui ne connait pas grand-chose, et ce mec c’est Christophe Delort, auteur metteur en scène et humoriste depuis 15 ans. « J’ai commencé par l’improvisation théâtrale, raconte-t-il, ensuite j’ai écrit un one man show que j’ai eu la chance de jouer pendant 9 ans et puis j’ai adapté pas mal de classiques ». Il est déjà venu jouer en Polynésie ses pièces Sherlock Holmes ou encore Carmen.

Bonheur, amour, scepticisme… « de la philosophie appliquée à la vie de tous les jours »

Cette fois-ci c’est une vulgarisation humoristique des plus grands concepts philosophiques qu’il propose. « Amour, bonheur dans le couple et au travail », Christophe Delort revisite les théories des philosophes grecs, épicuriens et stoïciens, de Descartes avec le scepticisme qu’il aborde au travers de la crise sanitaire, de Schopenhauer et du siècle des Lumières, ou encore de Nietzsche. Cette pièce qui vulgarise la philo avec humour sera jouée quatre fois au Petit théâtre de la maison de la Culture ce week-end et s’adresse à tous, mais sera sans doute appréciée, dit l’auteur, par les familles et les lycéens.