De l’impro et du rire à travers les âges

Les Zimprontus et la compagnie Clap présentent ce jeudi soir au Paradise un spectacle d’improvisation qui fera des bonds dans les grandes époques historiques. Au public et au maître de cérémonie d’imposer au duo d’acteurs d’autres contraintes thématiques ou scéniques. L’impro semble bouillonner ces derniers temps au fenua : plusieurs troupes proposent des spectacles, pour adultes ou pour enfants, dans les semaines à venir.

Ils vont partir dans les couloirs du temps ! Romain Maréchal et Mathieu Forge seront sur la scène du Paradise, jeudi à partir de 19 heures pour un spectacle d’improvisation. Ni match ni classique « cabaret », les deux comédiens issus des Zimpromtus, ont fixé un cadre sur mesure pour cette représentation : « Au fil du temps ». « On va jouer des improvisations sur chaque grande période de l’humanité. La préhistoire, la renaissance, le moyen-âge, les années 80 ou 2000, la seconde guerre mondiale et jusqu’au futur, l’an 3000 par exemple », s’enthousiasme Romain Maréchal. S’ajoutent des thèmes imaginés par le public, des mots à placer dans les scènes, des orientations ou des contraintes de fonds et de forme. « À la manière de… », accents, personnages connus, espace ou temps limité… « On appelle ça des contraintes, mais en fait ça vient un peu nous aider : on en joue de cette difficulté ».

Pour faire l’interaction avec le public et aider – ou au contraire mettre des bâtons dans les roues – des deux comédiens, un animateur et maître de cérémonie, Édouard Alonso vient compléter le spectacle qui promet donc du rire à travers les âges.



Deux autres troupes en scène ces 25 mars et 2 avril



Un spectacle qui vient prouver s’il le fallait encore que le milieu de l’impro bouillonne au fenua. En plus de cette représentation jeudi, une autre troupe, les Improsak, sera de retour sur la scène de Las Margaritas, à Papeete le samedi 25 mars, pour un cabaret d’impro où le public sera appelé à redoubler d’imagination pour fixer les thèmes des performances. « Vous ne savez pas ce que vous venez voir ? Ils ne savent pas non plus ce qu’ils vont jouer », s’amuse la troupe dans sa promo sur Facebook. Le 2 avril, à 16 heures c’est de nouveau à Las Margaritas que la jeune compagnie Oa présentera un « premier spectacle de théâtre d’improvisation à destination du jeune public ». L’académie des savants fous, qui plaira aux enfants à partir de 5 ans, promet de revenir une fois par mois. « Comme c’est de l’improvisation, c’est à chaque fois différent » rappellent Sarah Dukhan et Pascaline Jamet, à l’origine du projet.

Beaucoup d’initiatives donc, du côté de l’impro et du théâtre de façon générale. Romain Maréchal, qui participe à la fois aux Zimpromptus et aux créations de la compagnie Oa, a de son côté créé Clap en fin d’année dernière pour répondre « à la grande demande qui existe en matière de sensibilisation » que ce soit dans les écoles, les entreprises, les associations, maisons de quartier ou même prisons. Que l’on parle de harcèlement ou de communication non-violente, de prévention de la violence ou des addictions, le théâtre serait « un outil de choix pour faire passer des messages », créer l’échange ou libérer la parole, explique le comédien. Après avoir proposé ce genre de prestations pendant plusieurs années en Nouvelle-Calédonie, il recherche des partenaires et des structures intéressés dans tout le fenua.