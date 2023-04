De l’onglerie à la crêperie, Rava réalise ses rêves

À 34 ans, Rava vient de réaliser son rêve de petite fille en ouvrant sa propre crêperie. Déjà propriétaire d’un salon d’esthétique, elle s’est lancé un nouveau défi et s’est formée, en Bretagne, auprès de Bertrand Larcher, un maître de la pâte à crêpe et fondateur des célèbres « Breizh Café ». Rencontre avec cette entrepreneuse ambitieuse.

Onglerie, check, crêperie, check… Rava coche de nouvelles cases dans sa liste de choses à accomplir. À 34 ans, elle est bien connue dans le monde de l’esthétique puisqu’elle est déjà propriétaire d’un salon qui porte son nom. Une passion pour le bien-être et la beauté qui avait pris le pas sur son rêve de petite fille. Son père, propriétaire du restaurant La Romana à Papeete, a alimenté ce rêve pendant plusieurs années en la laissant proposer ses desserts à la carte. « Mon papa me disait vas-y, fais tes desserts, se souvient la jeune femme. Donc je faisais mes crêpes, mes tarifs, mon tableau de menu et à chaque fois, les gens me disaient que je devrais ouvrir une crêperie ». Des paroles de clients conquis, qui sont restées presque vingt ans gravées dans un coin de sa tête jusqu’à que l’opportunité d’ouvrir Butter Fly ne se présente : « butter » pour le beurre des crêpes bretonnes et « fly » pour son coté voyageuse et libre.

Une ouverture d’esprit qui l’amène d’abord à Paris à l’âge de 18 ans. Diplômée d’un CAP esthétique elle décide de poursuivre en BTS et se spécialise en esthétisme et cosmétique avant de se former au métier de « spa manager ». De retour au fenua elle fait le choix de devenir salariée pour rembourser le prêt étudiant qu’elle avait contracté. Quatre ans plus tard, elle se décide à faire le grand saut dans le monde de l’entrepreneuriat. « J’ai commencé par proposer mes prestations à domicile avant d’avoir l’opportunité, deux ans après, d’acheter mon propre salon ». Un salon qui marche plutôt bien selon elle, mais qui n’a pas complétement comblé son besoin d’entreprendre ni l’envie de réaliser son rêve d’enfant.

C’est finalement devenu une réalité la semaine dernière, après une formation accélérée de deux semaines auprès d’un Breton, Bertrand Larcher, un maître dans l’art des crêpes, qu’elle n’a pas choisi par hasard. Ce chef, fondateur des célèbres « Breizh Café », est propriétaire d’une chaîne de 20 restaurants et possède donc une école, qui accueille en permanence une trentaine de stagiaires venant des quatre coins du globe. Un « passage obligé » pour Rava qui est « tombée amoureuse de cette recette, de cette farine et de cet esprit ».

Aujourd’hui, Rava a donc installé son bar à crêpes dans la rue Colette. Elle y propose des crêpes bien sûr, mais aussi des galettes à base de blé noir. Vous pouvez retrouver son menu sur la page Facebook Crêperie Butter Fly.