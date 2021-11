De nouvelles images du passage des rafales au fenua

L’armée de l’Air a publié un mini-documentaire sur la mission Heifara-Wakea. Lancée fin juin, cette opération inédite avait vu une flottille comportant trois rafales et des avions ravitailleurs enchainer les exercices au-dessus de la Polynésie. Lire aussi : L’armée de l’air s’entraine pour pouvoir intervenir dans le Pacifique « à tout moment »

Ils n’étaient restés que quelques jours au fenua , mais ils avaient marqué les esprits de certains, et cassé les oreilles à d’autres. Les trois rafales qui avaient atterri le 22 juin dernier à Tahiti, suivis de près par deux avions ravitailleurs et deux A400M, avaient été photographiés sous tous les angles. Il faut dire que ce déploiement de 17 000 km, un record pour les avions de combat français, était inédit. Un caractère exceptionnel que l’armée de l’Air a voulu réaffirmer dans un mini-documentaire de 14 minutes, diffusé sur internet ce weekend . On y voit notamment des images aériennes exceptionnelles de la flottille au dessus des îles de la Société et des Tuamotu. « Une mission hors du commun et historique » pour les aviateurs mobilisés et une « véritable aventure au bout du monde », écrit l’armée, bien décidée à faire de cette opération d’entrainement une opération de communication d’envergure.