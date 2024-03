« De plus en plus de jeunes de 12-13 ans pensent au suicide », alerte Annie Tuheiava

Annie Tuheiava, la présidente de SOS Suicide, note une recrudescence des suicides et des appels à l’aide ces derniers mois, mais elle alerte aussi sur un fait en particulier : de plus en plus de jeunes adolescents ont des idées suicidaires, souvent en lien avec leur milieu familial difficile.

« Il y a une vague en ce moment, en effet on n’a jamais vu ça en 20 ans d’existence de l’association, c’est une première », dit Annie Tuheiava, la présidente de SOS Suicide au fenua qui constate une forte augmentation des appels ces derniers mois, ainsi qu’une augmentation des suicides depuis novembre dernier. « On est dépassé par les événements, dit-elle. On peut dire qu’à 80%, les causes du suicide sont sentimentales, mais ces personnes qui sont parties trop tôt ne nous ont pas appelé. Ça peut arriver n’importe quand, n’importe où et à n’importe qui », note-t-elle aussi.

Elle estime que « les réseaux sociaux n’aident pas » le mal-être des jeunes. Et une nouvelle source d’inquiétude pour SOS Suicide, dit Annie Tuheiava, est l’âge des personnes en difficulté : elle est alertée de plus en plus souvent par des conseillers principaux d’éducation et les infirmières des établissements scolaires à propos de très jeunes adolescents.

Et elle note que beaucoup de ces très jeunes adolescents sont issus de milieux familiaux difficiles.

SOS Suicide intervient donc fréquemment dans les collèges et les lycées pour informer sur les comportements et les signes qui doivent alerter l’entourage, et aussi pour aider ceux qui restent à « accepter le départ de leurs copains » : lorsque nous avons parlé à Annie Tuheiava, elle était sur le point de rencontrer des élèves de Arue. L’association se rendra bientôt à Tahaa, aux Marquises et aux Australes.

SOS Suicide est joignable à tout moment au numéro à 6 chiffres 444 767 (depuis un poste fixe, l’appel est gratuit), ou au 87/89 20 25 23.