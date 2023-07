De retour dans la vallée, les porteurs d’oranges préparent le défilé

Après quatre jours passés sur les hauteurs de Punaruu, les porteurs redescendent depuis 5 heures ce vendredi. Pas de récolte miraculeuse cette année selon eux, mais la satisfaction d’avoir perpétué la tradition. Les courageux se préparent désormais à dévoiler – et vendre – les fruits de leur cueillette à la population samedi.

Lire aussi : Les orangers de la Punaruu sont en « grand danger »

C’est parti. Le Tomoraa anani ou l’ouverture officielle de la cueillette des agrumes des plateaux Tamanu a été déclaré jeudi sur les hauteurs de la Punaruu. Cette année, ils sont près d’une centaine de courageux à être montés jusqu’au refuge, dès lundi, puis avoir arpenté les plateaux de la vallée. Pendant trois jours, ils ont nettoyé les sentiers, sécurisés les cordes mais aussi arraché les espèces envahissantes. Et c’est seulement jeudi que l’association pour la protection de la Punaruu et ses porteurs ont ramassé les précieuses oranges, avant de les redescendre ce vendredi.

Retour des porteurs d’oranges

Depuis 5 heures, c’est donc l’effervescence au bout de la route de la Punaruu, où des représentants et des habitants de la communes se sont réunis pour célèbrer le retour des porteurs. Cette année, comme prévu, pas de récolte miraculeuse. Les habitués de l’expédition parlent même d’une cueillette particulièrement faible, à peine « 5% de ce que l’on ramasse les bonnes années ». « Ça a été critique parce qu’on était beaucoup et qu’il n’y avait pas beaucoup d’oranges », précise l’un d’eux qui reste malgré tout, satisfait d’avoir perpétué la tradition cette année encore.

Cueillette ouverte au grand public

Bien qu’exténués par cette aventure de 4 jours, les porteurs vont désormais devoir se préparer au traditionnel et tant attendu défilé des oranges. Les associations de la commune défileront elles aussi. Le rendez-vous est prévu demain, samedi dès 9 heures devant la mairie Punaauia. Et pour clôturer les festivités en beauté, la commune offre un concert du groupe Tuakana à l’hôtel de ville à partir de 18 heures. La cueillette des oranges se poursuivra jusqu’au 3 septembre et sera ouverte dès le 4 août au grand public – en tout cas ceux qui feront l’effort de monter – en contrepartie d’une cotisation de 1000 francs par personne.