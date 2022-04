Débat Macron-Le Pen : l’essentiel

À quatre jours du scrutin, le débat de l’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, mieux préparée qu’en 2017, a été émaillé de passes d’armes. L’essentiel de ce duel dense et musclé, qui a vu défiler les thèmes, mais aussi les accusations, avec notre partenaire Europe1.

Un match retour dense et musclé. Cinq ans après un débat qui s’était révélé catastrophique pour Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national s’est retrouvée une fois de plus face à Emmanuel Macron. Un duel décisif émaillé de passes d’armes à quatre jours du second tour de l’élection présidentielle 2022 qui a vu défiler les thèmes, et les accusations.

« Restituer aux Français leur argent », priorité absolue pour Marine Le Pen

Le pouvoir d’achat a été l’objet de la première passe d’armes. Marine Le Pen affirme qu’en cas d’élection, sa priorité absolue sera de « restituer aux Français leur argent« . « Je suis la porte-parole des Français, car Monsieur Macron, vous vous êtes réjoui d’avoir augmenté le pouvoir d’achat des Français, je n’ai vu que des Français qui [m’ont dit le contraire], n’arrivent plus à boucler leurs fins de mois. Vous avez fait le choix de mettre la taxe carbone, de baisser des aides essentielles pour nos compatriotes, notamment l’aide au logement. Je veux faire du pouvoir d’achat la priorité de mon mandat si les Français me font confiance. » Pour Emmanuel Macron le programme de Marine Le Pen ne va pas augmenter les salaires de 10% comme elle l’affirme. « Vous n’allez pas faire les salaires, Madame Le Pen », lance Emmanuel Macron. « Et vous ne ferez pas non plus des primes ! » lui rétorque Marine Le Pen. « Il y a des employeurs qui feront, d’autres non », poursuit-il en défendant son souhait de défiscaliser et exempter de charges certaines primes.

Macron accuse Le Pen de « dépendre du pouvoir russe »

Le président sortant a mis son adversaire sur la défensive à plusieurs reprises, l’accusant tôt dans la soirée de « dépendre du pouvoir russe » et « de monsieur Poutine ». « Vous avez été, je pense, l’une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l’annexion de la Crimée », a dénoncé M. Macron, faisant référence à l’annexion non reconnue par la communauté internationale de la péninsule ukrainienne par Moscou.

« Vous l’avez fait pourquoi ? (…) Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine », a-t-il ajouté dans une allusion à un prêt de 9 millions d’euros contracté en 2017 par le parti de Marine Le Pen auprès d’une banque russe. « C’est faux et c’est assez malhonnête », a rétorqué sa rivale, en affirmant qu’aucune banque française ne lui avait accordé de prêt à l’époque et qu’elle n’avait « d’autre dépendance que de rembourser son prêt ». « Je suis une femme absolument et totalement libre », a-t-elle martelé.

« Vous mentez sur la marchandise », dit Emmanuel Macron

« Je suis convaincu que notre souveraineté est nationale et européenne, et que les deux se complètent. Que grâce à l’Europe on sera plus indépendant », commence par rappeler Emmanuel Macron. Alors que Marine Le Pen réaffirme qu’elle souhaite rester au sein de l’Union européenne, et s’étonne qu’Emmanuel Macron « tombe dans une forme de complotisme ».

Le débat glissant sur l’Europe des nations, Macron assène : « Votre projet consiste à sortir de l’UE, vous mentez sur la marchandise ». « Moi l’image que j’ai de la France, c’est que c’est une puissance mondiale, pas qu’une puissance européenne », poursuit Marine Le Pen.

L’opposition sur les retraites

Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont opposés lors de leur débat sur l’âge de départ à la retraite, que le chef de l’État souhaite porter progressivement à 64 ou 65 ans, tandis que la présidente du RN y voit « une injustice absolument insupportable » et veut rester « entre 60 et 62 ans ». Marine Le Pen a assuré qu’avec elle les salariés « partiront à la retraite entre 60 et 62 ans » et « entre 40 et 42 annuités » pour une retraite pleine selon un système progressif qui prendrait en compte tout emploi « significatif » avant l’âge de 20 ans. Sur ce sujet des retraites aussi Emmanuel Macron a taclé son adversaire : « vous n’expliquez jamais comment vous financez (…) vous n’êtes pas honnête avec les gens » et « soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités« , a-t-il lancé.

« Mozart de la finance »

Marine Le Pen a attaqué le bilan économique « mauvais » et « injuste » d’Emmanuel Macron, qu’elle a qualifié de « Mozart de la finance », tandis que le président sortant a assuré avoir « protégé » grâce au « quoi qu’il en coûte ». « Vous nous expliquez avoir fait beaucoup d’efforts pour les plus modestes, moi, ce que je vois, c’est qu’il y a 400 000 pauvres supplémentaires sous votre quinquennat, nous sommes dans un pays où il y a 9,8 millions de pauvres », a lancé la candidate du Rassemblement national.

« Vous dites que vous êtes très bon en économie, que les entreprises vous adorent, or il y a 400 milliards de déficit de la balance commerciale, un record absolu », a-t-elle ajouté. Et la candidate d’extrême-droite d’évoquer « le chiffre le plus brutal et le plus cruel, la productivité, qui décroche à compter de votre élection », les « 14.500 emplois industriels perdus » (3 900 selon l’Insee, ndr), « un bilan social encore pire »…

« Climatosceptique » contre « climatohypocrite »

Sur le thème de l’environnement, Emmanuel Macron attaque frontalement Marine Le Pen. « Votre programme n’a ni queue ni tête », lance-t-il en dénonçant le manque de « cohérence » de son opposante. Et de piquer : « Vous êtes climatosceptique ! ». « Je ne suis absolument pas climatosceptique, vous vous êtes climatohypocrite », a répondu Marine Le Pen.

Sur le fond, Marine Le Pen a dit souhaiter arrêter « l’hypocrisie qui consiste à refuser de voir que c’est le modèle économique fondé sur le libre-échange qui est responsable d’une grande partie de l’émission des gaz à effet de serre ». La candidate défend son projet de « localisme » et veut « relocaliser les productions et les activités ». « Cela veut dire aussi que l’État doit assumer cette responsabilité ; et assumer cette responsabilité, c’est mettre en place le patriotisme économique », déclare la candidate.

Macron veut qu’aucun enseignant ne gagne moins de 2 000 euros

Emmanuel Macron a annoncé mercredi vouloir relever les rémunérations des enseignants de manière à ce qu’il n’y ait « plus de démarrage de carrière sous les 2 000 euros » par mois, une augmentation « conditionnée à absolument rien » selon le candidat. Cet engagement signifiera une hausse « d’environ 10% » pour les enseignants en début de carrière, a-t-il précisé sans indiquer de date. « La revalorisation des enseignants a débuté sous ce quinquennat », a-t-il assuré.

Marine le Pen, elle, a dit vouloir revaloriser les salaires des professeurs de « 3% par an », avec une demi-journée de travail supplémentaire en primaire, rémunérée en plus. Elle a aussi souhaité des sanctions plus sévères pour les élèves perturbateurs. « Les professeurs sont très mécontents, et ils ont raison », a-t-elle ajouté, en accusant son adversaire de vouloir « payer les professeurs en fonction des résultats de leurs élèves » et de tâches supplémentaires. « Je ne sais pas si c’est McKinsey qui a proposé ça », a-t-elle attaqué, en allusion au cabinet de consulting américain qui a effectué des missions pour le gouvernement. « Je l’attendais, celle-là », a commenté son opposant.

Le port des signes religieux au sein du débat

Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont eu une rude passe d’armes autour du voile et de la laïcité, le chef de l’État accusant son adversaire de « trahir l’esprit français et de la République ». Marine Le Pen, veut l’interdiction du voile dans l’espace public car « le voile est un uniforme imposé par les islamistes » et « une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire autrement en réalité », a assuré la candidate du Rassemblement national, qui se pose en libératrice des femmes musulmanes.

« Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça », a rétorqué Emmanuel Macron en accusant son adversaire : « La France, patrie des Lumières, de l’universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l’espace public » mais « la laïcité, ce n’est pas combattre une religion », a-t-il ajouté, promettant qu’avec lui « il n’y aura pas d’interdiction ni du foulard, ni de la kippa ni de quelques signes religieux dans l’espace public ».