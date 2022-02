Décès à 107 ans de la doyenne de Polynésie, Marthe Suard

Marthe Tanseau épouse Suard s’est éteinte samedi dans sa 107e année. Pour ceux et celles qui voudraient rendre un dernier hommage à la doyenne de Polynésie, une veillée sera organisée ce dimanche à Arue à 18h.

Dans un avis de décès, ses proches ont déclaré leur douleur d’avoir perdu celle qui fût « leur mère, grand-mère, arrière grand-mère et arrière arrière grand-mère et soeur, Madame Marthe Tanseau épouse Suard survenue le 12 Fevrier dans sa 107e année. » Née à Faa’a le 6 novembre 1914, Marthe Tanseau est issue d’une famille de commerçants. Mariée à l’âge de 17 ans à Paul Suard, dit Paul Conscience, elle a eu 7 enfants, 20 petits-enfants, 33 arrière petits-enfants et 3 arrière arrière-petits enfants.

Une veillée sera organisée le dimanche à Min Chiu Arue à 18 heures . Une messe sera célébrée le mercredi 16 février à l’église Maria No Te Hau à 9h30 et sera suivie par la levée de son corps au cimetière chinois de Arue à 11 heures.