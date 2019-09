Décès d’Alexandre Ata

Alexandre Ata, dit « Alec », est mort samedi à l’âge de 86 ans à l’hôpital de Taaone, a annoncé sa famille. Le président du Pays et le président de l’assemblée de la Polynésie lui ont rendu hommage.

C’est une grande figure intellectuelle polynésienne qui s’est éteinte dans la nuit de vendredi à samedi. Enfant de Vairao et des Australes, Alec Ata a effectué de brillantes études à Sciences Po, l’Institut des hautes études internationales, complétées par des certifications de Harvard et de la London School of Economics. Lorsqu’il revient au fenua, Pouvanaa A Oopa en fait l’un de ses chargés de mission. Il passe ensuite par le service de l’Agriculture, puis prend la direction du service du Tourisme et de l’Office du tourisme qu’il conserve de nombreuses années. En 1977 Francis Sanford, époux de sa demi-soeur, le fait rentrer dans son gouvernement où il reste jusqu’en 1982, chargé du développement touristique, des ressources océaniques, des finances et des investissements. Il reviendra aux affaires en 1991, avec Gaston Flosse qui en fait son conseiller spécial pour le Pacifique jusqu’en 1099. Il sera également conseiller spécial pour le tourisme auprès de Oscar Temaru. Alec Ata était aussi écrivain, avec 4 romans à son actif publiés chez Haere Po.

Le président du Pays, Édouard Fritch, a rendu hommage à « un personnage hors normes, raffiné, à l’intelligence éclatante et à la plume redoutable. Il laissera un souvenir indélébile à tous ceux qui ont eu l’occasion de le côtoyer. » Gaston Tong Sang, le président de l’assemblée, évoque un « intellectuel reconnu, grand spécialiste des questions géopolitiques et de la région Pacifique, (…) également passionné de littérature, d’art et de poésie », saluant « le parcours de cet érudit qui mit ses compétences et son savoir au service de la Polynésie et des Polynésiens pendant de nombreuses années. » Le sénateur hawaiien Kalani English a aussi rendu hommage à Alec Ata : « Merci de m’avoir accueilli à Tahiti durant plus de 30 ans, de m’avoir guidé dans la vie et d’être une part de moi-même. Tahiti ne sera plus jamais la même sans toi. » Le député Moetai Brotherson écrivait ce weekend : « Avec lui c’est plusieurs bibliothèques qui se ferment, et une page de l’histoire du Fenua Mâ’ohi aussi. Il me laisse des souvenirs gastronomiques, littéraires, philosophiques et une acuité sur la géopolitique mondiale centrée sur la Polynésie sans équivalent. Une plume aussi élégante que tortueuse pour le néophyte, un plat savoureux pour l’ initié. »

Des hommages auxquels le maire de Faa’a, Oscar Temaru, s’est également associé. La dépouille d’Alec Ata sera exposée à partir de demain, lundi 30 septembre, à la mairie de Faa’a.