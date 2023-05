Décès de Franckie Tumahai en prison

C’est un ancien ami de Franckie Tumahai qui a annoncé son décès alors qu’il était détenu à la prison Tatutu de Papeari pour trafic d’ice. Une autopsie doit être pratiquée pour connaitre les causes de sa mort.

Franckie Tumahai a été retrouvé inanimé dans sa cellule de la prison de Tatutu à Papeari, ce dimanche. C’est un de ses anciens copains, lui-même informé ce dimanche matin, qui l’a annoncé à la presse. « Je le connaissais bien, il avait fait des choix qu’il assumait… Il avait sa manière de penser, il avait de l’esprit et beaucoup d’humour. »

Franckie Tumahai avait été plusieurs fois condamné dans des affaires de trafic de drogue. À son dernier procès dans l’affaire « Sarah Nui 2 », il avait souhaité tout avouer. Au juge qui notait qu’« à peine sorti de prison, vous replongez », il avait expliqué : « La faute à pas de chance. Dès que je touche à l’ice, je pars en couille. » Pourtant, il avait alors écrit une lettre au juge d’instruction, souhaitant « tout balancer, dire la vérité et me soulager ». Il a passé plus de 20 ans derrière les barreaux pour des peines cumulées. Il y a quelques semaines, on entendait de nouveau parler de lui, entendu lors d’une comparution immédiate avec un gardien de prison pour avoir fumé de l’ice ensemble, dans l’enceinte de Tatutu. L’audience avait été renvoyée au 30 mai. Son décès a été confirmé par sa nièce. Le corps de Franckie Tumahai doit être autopsié avant d’être rendu à sa famille qui explique « ne pas savoir ce qu’il s’est passé ».