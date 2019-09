Décès de Jacques Chirac : l’hommage de Gaston Flosse

Gaston Flosse était très ému, ce jeudi matin, après l’annonce de la disparition de Jacques Chirac, dont il fut le compagnon de route pendant plusieurs décennies. Il évoque leurs échanges sur l’avenir de la Polynésie, avec entre autres la création de l’université de la Polynésie française, celle de Air Tahiti Nui, et le statut d’autonomie,

« Il devait être une heure du matin lorsque j’ai reçu ce coup de fil, je me suis assis sur mon lit et j’ai fondu en larmes. » C’est ainsi que Gaston Flosse raconte sa réaction en apprenant le décès de Jacques Chirac.

Et il évoque la personnalité de Jacques Chirac, et ses conseils.

« Toutes les grandes réalisations ont été faites ensemble, beaucoup grâce à lui, avec son appui, ses encouragements, et surtout sa participation, » dit Gaston Flosse, qui évoque la création d’Air Tahiti Nui à la fin des années 90 :

Le président du Tahoeraa se souvient aussi du soutien de Jacques Chirac à la création de l’Université de la Polynésie française en 1987 :

Gaston Flosse se remémore les échanges avec Jacques Chirac au sujet du statut d’autonomie de 2004 lors de promenades dominicales dans les jardins de l’Elysée :

« J’ai été très heureux de l’accueillir ici, dit Gaston Flosse à propos du déplacement présidentiel de 2003, lui-même était heureux d’être là, et la population heureuse de l’accueillir. » Et il raconte une anecdote connue, celle du fameux punch : « J’ai une petite recette de punch…. il adorait ça » :

Gaston Flosse confirme qu’il assistera aux obsèques de Jacques Chirac, dont on ne connaissait pas encore la date : « Je suis en train de voir pour un avion le plus tôt possible pour partir à Paris, oui, je veux y être absolument. »

Les hommages se sont succédé ce matin, celui du haut-commissaire Dominique Sorain, qui écrit « La France a perdu un grand homme d’État mais aussi un ami de l’outre-mer, et en particulier de la Polynésie française (…) » et rappelle que jacques Chirac, « Très tôt, (il) avait perçu les dangers du réchauffement climatique sur notre environnement et l’impact sur notre vie au quotidien. »

Et l’hommage du président Édouard Fritch, qui n’oublie pas que « son nom reste attaché à la reprise des essais nucléaires en 1995, mais c’est aussi lui qui a mis fin aux expérimentations et permis de doter financièrement notre pays pour qu’il mène à bien sa reconversion d’après CEP. »

À l’occasion de la journée de deuil national le lundi 30 septembre, une messe sera dite à Maria No Te Hau à 17 heures.