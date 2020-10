Décès de Jean-Claude Terierooiterai

Figure de la culture polynésienne, Jean-Claude Teriieoterai s’est éteint à Paris, à l’âge de 68 ans, après une longue bataille contre la maladie.

C’est une grande figure de la culture polynésienne qui disparaît. Jean-Claude Teriieoterai est décédé à Paris, a-t-on appris ce matin.

Diplômé de l’Institut national des langues et civilisations orientales, ethnolinguiste et docteur en langues polynésiennes, il était devenu une autorité incontestée sur la navigation traditionnelle. En 2013 il avait soutenu une thèse à l’Université de la Polynésie française : « Mythes, astronomie, découpage du temps et navigation traditionnelle : l’héritage océanien contenu dans les mots de la langue tahitienne » sous la direction de Bruno Saura. Il avait mis en évidence la richesse et l’exactitude scientifique de la conception polynésienne du ciel et du mouvement des astres, contenue dans les chants traditionnels qui servaient de guides aux anciens navigateurs.

Membre de l’Académie tahitienne où il avait succédé en 2014 à Maco Tevane, professeur de culture polynésienne à l’Université de la Polynésie française, et président de l’association Fa’afaite, il avait aussi remporté le prix du meilleur auteur du Heiva 2019 pour le spectacle de O Tahiti E, Te Aho Nunui.

Né en 1952 à Papenoo, dernier d’une fratrie de 6, Jean-Claude Teriieoterai a longtemps travaillé pour l’OPT, terminant sa carrière en tant que directeur de Tahiti Nui Telecom. Radio1 adresse ses plus sincères condoléances à sa femme Diana, ses deux filles et ses petits-enfants, ainsi que ses proches.