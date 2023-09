Jimmy Buffet, devenu célèbre dans les années 70 avec sa chanson « Margaritaville », est décédé le 1er septembre. Il était venu plusieurs fois au fenua, et le refrain en reo tahiti de sa chanson « One Particular Harbor » a été écrit par Bobby Holcomb.

Sa musique, mixant country et folk américaines et rythmes tropicaux, l’avait rendu célèbre. Les hôtels, resorts, casinos, restaurants, et le commerce de produits dérivés qu’il avait fondés depuis 1985 l’avaient rendu milliardaire. Jimmy Buffet, 76 ans, est mort des suites d’un mélanome (cancer de la peau) le 1er septembre. Elevé à Mobile (Alabama), c’est en s’installant à Key West en Floride qu’il trouve son personnage. Plus de 10 ans après ses débuts, il avait atteint le sommet des hit-parades en 1977 avec Margaritaville. Fan de tropiques et de voile, Jimmy Buffet devient alors l’archétype du « beach bum » (clochard de la plage), tout en construisant une fortune estimée aujourd’hui à un milliard de dollars. En 2003, sa chanson It’s 5 o’clock Somewhere (« Il est 17 heures quelque part », en référence à l’heure de l’apéro) l’avait porté à nouveau au sommet des charts. Il avait d’ailleurs fait une apparition remarquée dans le film Jurassic World, jouant le rôle d’un barman qui sert ses margaritas pendant que les ptérosaures s’échappent du parc d’attractions. Ses fans, qui se surnomment les « parrotheads », arborent chemises hawaiiennes et colliers de fleurs.

Jimmy Buffet est venu de nombreuses fois au fenua, souvent aux commandes de son jet privé, se produisant parfois au Bloody Mary de Bora Bora. La première fois qu’il avait chanté ici, au début des années 80, c’est la toute jeune Radio1 qui avait fait la promotion de son concert à l’Otac. En 1983, après un séjour à Moorea où il avait été accueilli par Hugh Kelley, il sort One Particular Harbor, dont le refrain en tahitien – Ia ora te natura / E mea arofa teiei ao nei / Ia ora te natura /E mea arofa teiei ao nei – est signé Bobby Holcomb. Le clip vidéo de la chanson (malheureusement indisponible aujourd’hui) avait été tourné en deux temps, dont une partie à Tahiti, où il avait convaincu – à l’aide de nombreux shots de tequila, disait-il – l’équipe du tournage du film Le Bounty avec Mel Gibson de lui prêter la maquette du navire et des costumes du film durant une matinée.