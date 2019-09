Décès de l’ancien représentant At Tchong Tchoun You Thung Hee dit Roro

L’ancien représentant à l’assemblée, At Tchong Tchoun You Thung Hee dit Roro, est décédé vendredi des suites d’une longue maladie à l’âge de 71 ans.

At Tchong Tchoun You Thung Hee a fait son entrée à l’assemblée de la Polynésie française en 2008 sur la liste O Porinetia to Tatou Ai’a menée par Gaston Tong Sang. Durant ses 5 années de mandat à l’assemblée, il notamment apporté ses connaissances dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage.

Membre fondateur du parti A Ti’a Porinetia dirigé par Teva Rohfritsch, il intégra le groupe du même nom constitué à l’assemblée en 2013.

Roro siégea également au conseil municipal de Taiarapu Est pendant de nombreuses années. Le président de l’assemblée, Gaston Tong Sang, déplore dans un communiqué « la perte d’un compagnon de route engagé et d’un ami fidèle et loyal dont tous retiendront la générosité, la proximité et la très grande gentillesse. »