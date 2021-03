Décès de l’élue Tapura, Tapeta Tetopata

Tapeta Tetopata est décédée lundi « de manière tragique et fulgurante des suites d’une longue maladie », peut-on lire dans le communiqué de l’Assemblée de Polynésie française. Une maladie contre laquelle elle livrait un combat digne et courageux depuis plusieurs semaines. Élue dans la section des Îles du Vent, Tapeta Tetopata siégeait à l’Assemblée depuis le 17 mai 2018. Elle était membre du conseil municipal de Taiarapu-Ouest depuis 1998, dont elle était devenue la première adjointe en 2017.

Très impliquée au sein de la paroisse protestante, elle savait être à l’écoute des problèmes du quotidien. Tapeta faisait partie de la commission des ressources marines, des mines et de la recherche, de la commission de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, et aussi de la commission de contrôle budgétaire et financier. Elle représentait l’institution au sein de plusieurs commissions et organismes extérieurs liés principalement à la Presqu’île de Tahiti.

Un hommage lui a été rendu ce mardi en séance à l’Assemblée.