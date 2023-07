Décès de Starr Teriitahi, dernier Tamarii volontaire vivant en Polynésie

Un hommage a été rendu, lors des cérémonies du 14-juillet à Starr Tetoa Ariiteuira Territahi, décédé la veille à l’âge de 99 ans. Il faisait partie des deux derniers survivants des volontaire tahitiens engagés dans la France Libre lors de la Seconde guerre mondiale. Et le dernier de ces combattants à vivre au fenua. Ari Wong Kim, qui réside en métropole, est désormais le dernier Tamarii volontaire et reste le dernier survivant du Bataillon du Pacifique.

Né le 7 juillet 1924 à Papeari, dans une fratrie de sept enfants, Starr Teriitahi travaillait déjà depuis de longues années quand il s’engage, en mai 1943, dans les Forces navales françaises libres. Alors matelot, il est affecté dans la Marine des Établissements français d’Océanie et embarque le 1er septembre 1944 sur le navire Le Cap des palmes dont il va participer à toutes les campagnes jusqu’au 1er août 1945. Il participera à des escortes de convois dans le Pacifique sud, notamment en Nouvelle-Calédonie. Il sera ensuite affecté à l’unité Marine de Diego-Suarez à Madagascar jusqu’en janvier 1946 et poursuivra la campagne de guerre contre le Japon, avant d’être de nouveau affecté à la Marine des Établissements français d’Océanie jusqu’en juin 1946. Titulaire de la Croix du combattant volontaire de la Seconde guerre mondiale, de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, de la Croix du combattant, de la médaille des services volontaires dans la France Libre et de la médaille commémorative des services volontaires dans la France Libre, il a aussi été fait chevalier de la Légion d’honneur par décret du président de la République le 31 décembre 2020. Il avait été décoré quelques mois plus tard à Teva i Uta. Une veillée est organisée ce vendredi soir à 18h45 à l’église de Papeari avant une messe et une inhumation samedi matin au cimetière de la commune.

Après le décès de Matthew Turner Chapman puis de Maxime Aubry en 2021, le décès de Starr Teriitahi ne laisse plus qu’un seul Tamarii volontaire en vie : Ari Wong Kim, né en 1924 à Paea et qui vit dans une maison de retraite de Normandie, auprès de son épouse Odette. « IL veut finir ses jours ici, mais ne passe pas un jour sans parler de Tahiti » expliquaient ses proches lors d’une cérémonie de remise de la Légion d’honneur, en 2020. Ari Wong Kim est aussi le dernier survivant du Bataillon du Pacifique, et un des derniers survivants de la bataille de Bir Hakeim.