Décès de Viviane Chiffre, co-fondatrice de la galerie Reva Reva

Viviane Chiffre, co-fondatrice de la galerie Reva Reva, est décédée à l’âge de 83 ans. Son amie Dominique Morvan lui rend hommage.

« C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès de Viviane Chiffre le dimanche 2 mai, à Hyères. Vivianne avait 83 ans.

A Tahiti, où elle a vécu de 1984 à 2001, ses nombreux amis se souviendront de sa joie de vivre, de sa gentillesse, de sa générosité et de la richesse de son expérience. Viviane savait écouter et conseiller ses amis, elle avait toujours le mot juste et souvent drôle pour redonner foi en la vie.

Son parcours était hors norme, danseuse professionnelle, puis chanteuse dans le groupe « Les Parisiennes », elle avait quitté Paris en 84 pour « repartir à zéro », dans ces îles que ses amis Joe Dassin et Carlos aimaient tant. Quelques années plus tard, en 1988, elle avait ouvert une galerie d’art à Papeete « Reva Reva » avec son amie Laurence Tracqui. Les plus grands peintres de nos îles y ont exposés : Boullaire, Bobby Holcomb, Denise Valentin, Ravello, Christian Deloffre, Patricia Leroux, Benilde Menghini… Les vernissages chez Reva Reva étaient des fêtes mémorables et dans la semaine, la galerie était un lieu de rencontres et d’échanges très fréquenté.

En 2001, Vivianne était partie s’installer à Bali, pour une nouvelle tranche de vie, car son ouverture sur d’autres cultures était toujours aussi vive. En 2015, alors que sa santé s’était un peu dégradée, Viviane avait senti le besoin de retourner sur la terre de Provence qui l’avait vue naitre.

Viviane ne quittera jamais nos cœurs, près de la chapelle Notre-Dame-de-Consolation elle reposera à Hyères. »

Dominique Morvan