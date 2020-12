Décès d’Ela Poroi, la doyenne de Teva i Uta

Une disparition qui a affecte toute une commune. Ela Poroi, décédée vendredi à 98 ans, était la doyenne de Teva i Uta

Ela Poroi, mère du musicien Michel Poroi, est décédée vendredi à l’âge de 98 ans. Elle était la doyenne de Teva i Uta, dont la population et le maire se sont montrés très affectés par cette triste nouvelle. Le tavana, Tearii Alpha, lui a rendu hommage.

Née le 29 juillet 1922, Ela, Vahineura Poroi était la fille de l’ancien de chef de district de Mataiea, Teraitua Poroi, et de Joséphine Ateo, la dernière de 11 enfants. Avec Théodore, son mari, elle eu 4 enfants : le guitariste Michel Poroi, Eric, Cora et Naomi. Couturière de métier – elle avait notamment travaillé pour les agents du CEP – elle avait manié le fil et l’aiguille jusqu’à ses 80 ans.

Elle laisse le souvenir d’une femme joyeuse, tonique, qui n’hésitait pas à partager ses souvenirs de jeunesse. « Avec elle, c’est une mémoire vivante pour notre commune qui s’est éteinte, » écrit la mairie de Teva i Uta.