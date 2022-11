Décès d’Irene Cara, interprète de «Fame» et «Flashdance»

La chanteuse, actrice et danseuse Irene Cara est décédée à l’âge de 63 ans. L’artiste américaine a été retrouvée morte à son domicile en Floride le 25 novembre. Elle avait remporté deux Oscars de la meilleure chanson originale, dans les films « Fame » et « Flashdance ».

L’artiste américaine Irene Cara, chanteuse de « Fame » et du tube planétaire « Flashdance… What a Feeling », est décédée à l’âge de 63 ans. Irene Cara a été retrouvée morte vendredi dans sa maison de Floride, a précisé son agente Judith Moose, ajoutant que les causes de son décès sont pour l’instant inconnues.

Un succès connu en 1980 avec « Fame »

Irene Cara avait accédé à la célébrité en 1980 avec le film « Fame », où elle joue une jeune élève d’un lycée artistique de New York. Elle y chante le morceau-titre, qui remportera l’Oscar de la meilleure musique de film. Trois ans plus tard, elle co-écrira « Flashdance… What a feeling », morceau phare de la bande originale du film « Flashdance », sur lequel l’actrice Jennifer Beals interprètera une chorégraphie mythique. Le morceau, composé par le DJ star Giorgio Moroder qui imprime sa touche disco et chanté par Irene Cara, remportera également un Oscar. Il est encore chanté par des millions de personnes aujourd’hui.

Irene Cara s’était fait connaître pour ses apparitions dans le petit écran dans les années 1970, après une formation en musique, chant et danse dans sa ville natale de New York. Si elle ne retrouvera pas le grand succès de « Fame » et « Flashdance », l’artiste a continué à tourner dans des films, comme « D.C. Cab » et « Haut les flingues! », à la télévision et au théâtre.

Europe1