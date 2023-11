Décès d’Yvonne Katupa, figure de Nuku Hiva

Yvonne Katupa est décédée à l’âge de 85 ans. Figure de la culture marquisienne, maire déléguée de Hatiheu, sa renommée s’étendait au monde entier, car aucun visiteur ne se rendait à Nuku Hiva sans passer par son célèbre restaurant.

Elle n’aura pas pu voir le Matavaa revenir sur son île de Nuku Hiva : « Mama Yvonne » est morte la nuit dernière, après une vie consacrée à la défense de la culture marquisienne. Elle avait notamment été à l’origine de la restauration du tohua Kamuihei et de la « salle patrimoniale » de la commune qui renferme des objets anciens et des moulages de pétroglyphes. Restauration de sites archéologiques, défense du upe, le pigeon géant des Marquises, Yvonne était toujours au rendez-vous pour préserver et faire connaître les beautés des Marquises.

Son restaurant, ouvert au début des années 70, était le passage obligé de tous les visiteurs de la commune, officiels, célébrités ou touristes, notamment les passagers de l’Aranui.

Prenant la suite de son mari Séverin, elle était devenue maire déléguée de Hatiheu et Aakapa en 1985.