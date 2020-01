L’Assemblée générale des Nations Unies a adopté sans vote, le 13 décembre dernier, la résolution A 74/103 sur la question de la Polynésie française dans le cadre de l’application de la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux. Une résolution qui est presque un copier-coller exact de la précédente.

Chaque session de l’Assemblée générale des Nations Unies aborde depuis 2013 la question de la Polynésie française en tant que territoire non autonome. Et chaque année, la résolution qui reprend les conclusions de la Quatrième Commission sur les questions politiques spéciales et la décolonisation ressemble, à peu de chose près, à celle de l’année précédente.

Celle adoptée le 13 décembre dernier reprend mot pour mot les attendus et les conclusions de la résolution de 2018. On note toutefois une nouveauté.

Alors que jusqu’en 2018, la résolution de l’ONU sur la Polynésie française « encourageait » la France à « faciliter l’envoi de missions de visite et de missions spéciales sur le territoire », celle de 2019 le lui « demande » et « prie la présidente du Comité spécial de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. » Une tournure qui reflète le fait que depuis 2018, le gouvernement en place appelle de ses vœux une visite onusienne, comme le font les indépendantistes depuis des années ; les premiers pour démentir la sujétion coloniale, les seconds pour la prouver. Le texte de la résolution texte passe sous silence la demande solennelle faite le 8 octobre 2019 par Édouard Fritch de «désinscrire » la Polynésie de cette liste, ne faisant que « prendre note» de son intervention devant la commission en octobre… 2018. Pas plus qu’elle ne rappelle que Richard Tuheiava avait réclamé de la Quatrième Commission un véritable programme de travail avant la fin de l’année 2020.

L’Assemblée générale a également adopté une résolution rappelant aux puissances administrantes que tant qu’elle ne décide pas qu’un territoire s’administre lui-même, « la puissance administrante concernée doit continuer de communiquer des renseignements au sujet de ce territoire en vertu de l’alinéa e de l’Article 73 de la Charte ». Résolution adoptée par 176 voix pour, 2 voix contre (États-Unis et Israël) et 3 abstentions (France, République centrafricaine et Royaume-Uni). Même vote pour la résolution sur les « activités économiques et autres préjudiciables aux intérêts des peuples des territoires non autonomes », notamment concernant « l’exploitation des ressources marines et autres ressources naturelles ».

Le texte de la résolution du 13 décembre 2019 :

Résolution 74/103 AG ONU PF by Fred Ali on Scribd