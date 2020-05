Déconfinement total : toutes les annonces du président et du Haut-commissaire

Le président Édouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont annoncé ce matin la fin du confinement dans toute la Polynésie française. Toutes les restrictions d’activité ou de circulation à l’intérieur du fenua seront levées dès demain. « Aucune mesure contraignante n’est plus justifiée », a déclaré Dominique Sorain.

Le confinement de la Polynésie française aura duré du 20 mars au 20 mai. Deux mois pendant lesquels les restrictions de déplacement ou d’activité ont beaucoup évoluées. Le 12 mai, Dominique Sorain et Édouard avaient déjà acté le déconfinement des îles, et largement allégé les mesures pour Tahiti et Moorea. Lors d’une nouvelle allocution commune, cette fois à la présidence du Pays, Dominique Sorain et Édouard Fritch ont annoncé en fin de matinée que les « conditions sanitaires sont désormais suffisantes pour lever toutes les restrictions ». « La Polynésie tout entière sera déconfinée » dès demain, s’est réjoui le président.

Toutes les restrictions levées… sauf sur la vente d’alcool

Édouard Fritch a commencé par lister les restrictions levées dès demain :

Les offices religieux pourront se tenir sans restriction de nombre et de fréquence,

Les rassemblements comme les meetings politiques pourront se tenir sans restriction de nombre.

Les spectacles, les concerts, les séances de cinéma et les fêtes foraines seront autorisés.

La pratique de tous les sports sera entièrement libérée et les compétitions sportives pourront reprendre.

Les restaurants, bars et discothèques reprendront leurs activités dans les conditions normales.

Le Haut-commissaire précise pourtant que le respect des gestes barrières est toujours à l’ordre du jour :

Les activités économiques, sociales mais aussi démocratique (le second des municipales devrait être organisé le 21 ou le 28 juin) vont donc pouvoir pleinement reprendre. Seule restriction maintenue, au moins jusqu’au 29 mai (date actuellement prévue dans l’arrêté du gouvernement), et même probablement plus tard d’après Édouard Fritch : les limitations sur la vente d’alcool à emporter. Elle ne reste possible que du lundi au jeudi de 8 heures à 18 heures, hors jours fériés.

Liberté de circulation rétablie à l’intérieur du fenua

Le Haut-commissariat va lever dès demain l’ensemble des restrictions de circulation, par la mer ou par les airs, à l’intérieur du fenua. Il sera donc possible de se rendre depuis les archipels à Tahiti en bateau. Ou en avion, puisque Air Tahiti reprendra une partie de son programme de vol dès vendredi. Comme le précisait ce matin son directeur général Manate Vivish, la compagnie pourrait reprendre l’exploitation d’autres lignes dans les semaines à venir, mais conditionne la desserte des plus petites îles à un accord et un financement par le Pays. Des négociations sont en cours, d’après le Ministre en charge du transport aérien intérieur, Jean-Christophe Bouissou. Le président Édouard Fritch a précisé que « les voiliers qui ont été accueilli en surnombre dans nos zones de mouillage doivent libérer leur emplacement et continuer leur voyage ».

Ecoles : reprise des cours « normaux » début juin

Toutes les écoles primaires, et pas seulement celles des archipels hors Îles du Vent, comme cela avait été prévu jusque-là, pourront reprendre les cours à compter du lundi 25 mai. L’organisation en alternance mise en place depuis lundi sera tout de même maintenue la semaine prochaine. Un retour à la normale, avec cours obligatoires, donc, devrait être programmé pour la semaine du 1er juin. Même calendrier dans les collèges et lycées, sous réserve de confirmation de la DGEE. « Les collèges des îles éloignées, qui doivent souvent accueillir des élèves d’autres îles, reprendront leur cours le 4 juin » a seulement précisé le président du Pays. Côté maternelles, « pour le moment il n’est pas envisagé de retour à l’école des petites et moyennes sections ». Le sujet, évoqué ce matin en Conseil des ministres, pourrait faire l’objet de nouvelles décisions dans les jours à venir : « il ne faut pas laisser des enfants, s’éloigner trop longtemps de l’école », indique Édouard Fritch.

600 rapatriements avant le 1er juillet

Si les vols intérieurs reprennent, les vols internationaux attendront encore. Édouard Fritch a seulement annoncé qu’Air Tahiti Nui reprendra ses vols réguliers le 1er juillet. « J’aurai l’occasion de revenir sur le sujet des liaisons internationales d’ici 15 jours avec des précisions et des détails » explique le président.

D’ici là, les vols de continuité territoriale vont se poursuivre, pour le fret urgent et le rapatriement de résidents Polynésiens bloqués en métropole. « Vous le savez, ce retour est progressif car limité par les capacités des avions, mais nous tenons nos engagements, a assuré le Haut-commissaire sur ce dossier qui a fait beaucoup de débat ces dernières semaines. D’ici la fin du mois de juin, ce seront plus de 600 résidents polynésiens qui en auront bénéficié », en plus de la cinquantaine ramenée d’Australie ou de Nouvelle-Zélande par l’A400M. Les autres, en métropole ou l’étranger, devront attendre. Quant aux fonctionnaires d’État, leur arrivée avant le mois d’août est toujours jugée « nécessaire » par le haussaire : « toutes les garanties seront prises pour que ce mouvement s’effectue dans des conditions sanitaires très strictes, sans risque d’introduction du virus« .

Si le débat sur les conditions de quatorzaine de ces arrivants n’est pas encore terminé, les deux responsables ont rappelé les règles en vigueur. Les quatorzaines peuvent à l’heure actuelle se faire en centre dédié ou à domicile dans des conditions strictes définies par le ministère de la Santé. « Dans les deux cas, les personnes en quatorzaine feront l’objet d’un suivi sanitaire quotidien, avec des possibilités de contrôle par les services de police et de gendarmerie », pointe le représentant de l’État, rappelant que des arrêtés individuels seront pris et leur non-respect sanctionné pénalement.

Crise et patriotisme économique

La plus grande préoccupation des autorités seraient désormais la relance économique. Pour Édouard Fritch, le combat à venir « va être beaucoup plus difficile que celui du coronavirus ». À commencer par le tourisme : 5 000 emplois directs seraient menacés dans les hôtels, 19 000 dans le secteur touristique au sens large (perliculture comprise). Un calendrier de reprise des vols est en préparation, mais les quatorzaines obligatoires devraient perdurer au delà du mois du juillet. « En tout cas, un test négatif sera exigé avant tout embarquement », indique le président.

Peu d’annonces, en revanche, du côté des mesures économiques. Le Pays tarde à mettre sur la table son dispositif de soutien post-confinement. On sait seulement que les mesures Diese et Deseti, qui ne font pas l’unanimité, ont été revues en conseil des ministres. Un « séminaire » gouvernemental sur la question est même organisé jusqu’à la fin de la semaine. Édouard Fritch n’exclut pas des emprunts à l’État mais a répété qu’il voulait les limiter « au minimum » pour ne pas « hypothéquer l’avenir des futures générations ». Côté État, 320 prêts garantis ont été accordés via les banques polynésiennes (18 milliards de francs), 9 700 demandes sont étudiées au titre du fonds de solidarité (1,5 milliard de francs) et « de nouvelles mesures concernant le plan national de relance du tourisme devraient être prochainement précisées ».

Le président a une nouvelle fois appelé au patriotisme économique : « Consommer vos vacances dans nos îles, consommer nos fruits, nos légumes, nos poissons, nos textiles et tous nos ma’a et productions du fenua. Ce sera un immense geste d’encouragement, de soutien et de reconnaissance envers tous ceux et celles qui se battent chaque jour pour que notre Polynésie soit le plus beau coin de paradis sur terre », a déclaré l’élu.

« Dialoguer n’est pas se soumettre »

Les deux responsables ont au passage tenté d’afficher l’unité de leurs institutions respectives, dans cette période de crise. C’est plutôt l’image d’un rapport de force qui transparaît, depuis quelques semaines sur certains dossier (quarantaine, rapatriements…). « Contrairement à la perception de certains de mes détracteurs politiques, dialoguer avec le Haut-Commissaire n’est pas se soumettre à celui-ci », a assuré Édouard Fritch, qui a remercié Dominique Sorain pour la « qualité de son écoute ». Une politesse rapidement retournée par le représentant de l’État, qui a souligné « la bonne coordination » avec le Pays et les tavana pendant cette crise.