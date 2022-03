Déconstruire le mythe de la vahine : une exposition pour casser les préjugés

C’est l’objectif du collectif artistique pluridisciplinaire, Feruri no Ananahi, qui organise une exposition à la brasserie Ho’a à partir du 7 avril. Tout juste créé par les artistes Cartouche, Clara et Marmote, le collectif souhaite mettre en avant des artistes femmes et de minorités de genre.

Un tout nouveau collectif artistique pluridisciplinaire vient de naitre. Feruri no Ananahi souhaite réunir des artistes femmes et de minorités de genre pour « apporter de la nouveauté dans le paysage artistique polynésien », et réunir ces artistes autour de thématiques qui touchent à la vie en Polynésie pour promouvoir « un regard nouveau et pluriel sur les problématiques sociales ». « Ce collectif se veut protecteur du patrimoine, féministe, humaniste et anticolonialiste », précisent ses créatrices, Cartouche, Clara et Marmote. Marmote, photographe et autrice, explique que leur souhait est de regrouper les artistes femmes et LGBT, queer, non-binaires… « dont on a besoin d’entendre la parole et le point de vue ».

Premier événement organisé par le collectif : Te Vahine, la déconstruction du mythe. L’exposition se tiendra à la brasserie Hoa, à partir du 7 avril et jusqu’au 7 mai, et réunira douze artistes : photographes, peintres, plasticiennes et créatrices. Elles veulent se placer du point du vue des concernées, déconstruire le mythe colonial et rendre hommage aux femmes et aux minorités de genre. Et surtout que derrière le fantasme se trouvent toutes les femmes polynésiennes dans leur diversité et disparité. La femme polynésienne « est inventée, réinventée, déshumanisée par un Occident qui prétend posséder ses charmes. Pourtant, il y a autant de manières d’être une vahine qu’il y a de femmes en Polynésie. Bien plus qu’un archétype, elles ont tous les âges, tous les corps, et surtout toutes les visions oubliées d’une femme forte dans une société à l’origine matriarcale. C’est aujourd’hui à elles de raconter leur histoire », explique le collectif. Ce premier thème était, pour les organisatrices, un sujet vaste sur lequel toutes et tous pouvaient trouver de quoi s’exprimer. Et puis à travers l’art, des messages passent.

Le public découvrira Cartouche, Clara, Cora, Hinavai, Marmote, Moea, Nana, Manutea Rambaud, Tamahine, Tamatoa, Taunatere et Yiling Changues, à la brasserie Hoa, du 7 avril au 7 mai.