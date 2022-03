Découverte d’un corps à Papara

Le corps d’un homme a été retrouvé en bord de mer à Papara ce mardi matin. Les pompiers de la commune ont été dépêchés sur place à 6h36 et les investigations pour déterminer les circonstances du décès sont en cours.

Tôt ce matin les pompiers de Papara ont été appelés suite à la découverte du corps d’un homme en bord de mer à Tiamao, à une centaine de mètres d’une pension de famille. La gendarmerie et les services funéraires, Tehei services, sont sur place avec les pompiers. Les causes et circonstances du décès sont encore inconnues. Une enquête a été ouverte.