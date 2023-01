Découvrez le documentaire « Les Innovateurs : En Polynésie, des ailes pour l’avenir »

Annoncé ce samedi, voici le premier documentaire de la collection » Les Innovateurs », produit par Mérapi et Outremers360, avec le soutien du Ministère chargé des Outre-mer. Pour débuter cette première saison, direction la Polynésie française et les métiers de l’aéronautique à travers la compagnie domestique Air Tahiti. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

L’aéronautique est un secteur exigeant qui requiert une main d’œuvre qualifiée. C’est notamment grâce à la compagnie Air Tahiti que nous découvrons ici la diversité des métiers de l’aéronautique ainsi que la formation, spécifique et encadrée, destinée à former des jeunes polynésiens aux métiers de la maintenance aéronautique et ainsi contribuer à rendre le territoire moins dépendant de l’extérieur. La formation de le jeunesse polynésienne reste un objectif prioritaire pour justement répondre C’est dans une logique de valorisation de la localité polynésienne, que ces formations s’adaptent le plus possible au marché.

En partenariat avec Outremers360°.