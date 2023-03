Défi relevé pour les waterwomen de l’expédition Cap Optimist

Elles y ont cru et elles l’ont fait. Après 80 jours d’effort, Stéphanie Barneix, Emmanuelle Bescheron, Alexandra Lux, Itziar Abascal, Margot Calvet et Marie Goyeneche, les six rameuses engagées sur le défi Cap Optimist, ont touché terre. Elles sont arrivées ce samedi matin à Moorea après avoir fait la traversée depuis Lima au Pérou en prone paddle board.

C’est un exploit. Six sportives de haut niveau viennent de relever le défi fou de traverser le Pacifique Sud en prone paddle board. Stéphanie Barneix, Emmanuelle Bescheron, Alexandra Lux, Itziar Abascal, Margot Calvet et Marie Goyeneche, sont parties le 4 janvier de Lima au Pérou et sont arrivées ce samedi 25 mars sur la plage de Temae. Ces athlètes ont ainsi parcouru, en relais et à la seule force des bras, 8 000km sur une planche de 12 pieds. Il aura fallu à ces dames 80 jours entiers pour venir à bout de la distance, à raison d’environ 100km par 24 heures. Une performance inédite, motivée par la volonté de soutenir l’association Hope Team East engagée dans l’accompagnement des malades du cancer. « Ce projet a pour objectif, à la fois de lever des fonds pour les programmes d’accompagnement qui sont portés par l’association Hope Team East, explique Alexandra le Mouel, cheffe de projet et co-fondatrice de l’association qui accompagne les enfants et des adolescents en cours de traitement de cancer par le sport. Mais aussi de faire de la prévention sport santé en portant le message de l’importance de pratiquer une activité physique pour son bien-être.. Que l’on soit malade ou pas. »

Parmi les courageuses rameuses, plusieurs d’entre elles ont déjà relevé des défis du genre et trois d’entre elles sont déjà venues en Polynésie pour participer à la Watermana. En 2009, elles ont traversée l’Atlantique Nord, en 2014-2015 elles sont passées par l’Antarctique chilien et le passage du Cap Horn et, avide d’aventures, elles ont se sont dit pourquoi pas le Pacifique ? « On s’est dit comment on peut faire parler de l’association et lever des fonds ? Les Enfoirés savent chanter, nous, on sait ramer donc on va ramer, » confie encore Alexandra le Mouel.

Maintenant qu’elle est là, l’équipe a un programme bien chargé qui l’attend avec des visites aux élèves dans les écoles de Moorea et Tahiti. Une visite de l’Institut du Cancer de Polynésie française, mais aussi l’inauguration du totem Super-Optimist, prévu ce mardi 28 mars au Centre hospitalier de Polynésie française. Un totem, mais surtout un outil pour les patients permettant l’exercice d’une activité physique adaptée.