Défiscalisation et fonction publique au programme pour Darmanin

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, est arrivé vendredi matin pour une visite de quatre jours en Polynésie. Sa première rencontre à l’agenda était avec le président du Pays, Edouard Fritch. Une rencontre lors de laquelle il a été question de la situation des fonctionnaires d’Etat polynésiens, des douanes et surtout de l’importance de la défiscalisation nationale pour les entreprises polynésiennes.

Le ministre de l’Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, est arrivée vendredi matin à 5h30 à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Après avoir été accueilli par les autorités du Pays et de l’Etat, le ministre s’est exprimé devant la presse en confirmant d’abord la venue dans les prochains mois du Président de la République, Emmanuel Macron. L’occasion également pour Gérald Darmanin d’évoquer les avantages acquis des fonctionnaires d’Etat en Polynésie. Avantages qui ne seront pas changés comme l’a déjà affirmé au début du mois la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.

Le ministre a indiqué qu’il sera beaucoup question de défiscalisation dans le prochain budget pour « aider l’économie polynésienne ». Et c’est justement de défiscalisation dont il a était question lors de son entretien avec le président du Pays. Pour Edouard Fritch, c’est « le gros sujet ».

Parmi les autres sujets évoqués, la situation des fonctionnaires d’Etat polynésiens et plus particulièrement l’indexation et la mobilité, et également le rôle des douanes dans la lutte contre le narco-trafic et les relations avec les entreprises.

Dans la journée, Gérald Darmanin ira à la rencontre de la direction régionale des douanes et des organisations syndicales de la fonction publique.