Dégradations, menaces, injures à magistrat : deux prévenus aggravent leur cas

Ils jouent les prolongations. Après avoir été condamnés la semaine dernière pour des affaires de vol, deux prévenus de 24 ans sont repassés devant le tribunal de Papeete ce lundi. S’ils n’ont pas été condamnés dans les mêmes affaires, ils ont en commun leur âge, mais aussi un « certain manque de respect » envers les autorités judiciaires.

Les faits qui sont reprochés au premier se sont déroulés dans la geôle du parquet de Papeete. Poursuivi pour avoir détérioré un bien destiné à l’utilité publique, il avait donné plusieurs coups de poing sur les murs de la « souricière ». Déféré jeudi dernier dans le cadre d’une procédure, le jeune homme qui dit souffrir d’une « addiction à la nourriture », n’avait pas été rassasié par le sandwich qui lui avait été remis quelques minutes avant son acte. « J’avais trop faim ! Un casse-croûte ça ne me suffit pas », explique agacé le jeune homme qui avait été interrogé par la présidente du tribunal sur la nécessité d’entrer dans une telle colère. « Être aussi violent, c’est problématique pour les gens qui te côtoient et pour les murs du tribunal », lui a-t-elle répondu. Le ministère public a rappelé dans ses réquisitions le parcours de ce jeune homme qui compte déjà 9 mentions, et s’est interrogé sur la personnalité facilement irritable de l’intéressé. L’avocate du jeune homme qui s’est excusé à plusieurs reprises devant la juridiction, a théorisé que le jeune homme devait souffrir d’un problème de santé ou que la nourriture devait lui procurer un sentiment de sécurité. Des explications qui n’ont pas tout à fait convaincu le tribunal qui l’a condamné à 2 mois de prison, quand le procureur avait demandé 4 mois.

Menaces et outrages

Le second jeune homme est poursuivi pour avoir menacé les forces de l’ordre et outragé un magistrat. Les faits se sont déroulés lundi dernier, à la fin d’une comparution devant le juge des libertés. Agacé par la décision de le placer en détention (il était en liberté conditionnelle), il avait insulté le juge en le traitant de « connard » à la sortie de la salle. Sur le trajet vers Nuutania, il avait continué à outrager le magistrat, lâchant devant les gendarmes « Ce n’est qu’un juge de merde. Il n’est bon qu’à mettre les gens en prison ». Il a expliqué qu’il voulait « passer un peu plus de temps » avec sa copine avant sa comparution dans une autre affaire de vol en récidive qui allait de toute façon le conduire en prison. Devant Nuutania, il aurait aussi menacé les gendarmes : « Je suis boxeur. Je vais tous vous casser la gueule, en prison, c’est moi qui ferai la loi ». Des propos qu’il reconnaît, mais qu’il explique avoir tenus à voix haute contre les « prisonniers d’en bas » qui lui mènent la vie dure. Le procureur a requis 6 mois de prison ferme. Pour le conseil du prévenu, ces propos sont le fruit d’un énervement contre lui-même. Elle a demandé à la cour d’être indulgent. Finalement, le jeune homme a été condamné à 4 mois ferme.