Démantèlement d’un nouveau trafic d’ice

La Brigade de recherche a interpellé lundi dernier 4 individus dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de trafics de stupéfiants a appris ce vendredi Tahiti Infos. Ils ont été déférés hier devant le procureur de la République. Trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire et le dernier placé sous contrôle judiciaire. Ils seront jugés le 9 mars prochain.

En septembre dernier le Parquet avait ouvert une enquête préliminaire pour des faits de trafic de stupéfiants. Après plusieurs mois d’enquête, quatre individus ont finalement été interpellés lundi. Selon Tahiti infos, l’un d’entre eux est déjà défavorablement connue de la justice. Il s’agirait de Tehotu Hauata, dit “El Taco”, déjà condamné par le tribunal correctionnel en février 2019 à six ans de prison dans le cadre d’un trafic d’ice entre décembre 2016 et janvier 2018. Cette fois, son père aurait aussi été interpellé. Ils sont poursuivis pour s’être livrés à un nouveau trafic qui aurait généré au moins vingt millions de francs. Déférés, hier devant le procureur de la République, trois des mis en cause ont été placés en détention provisoire en attentant d’être jugés en comparution immédiate à délai différé le 9 mars prochain. Le dernier individu a été placé sous contrôle judiciaire.