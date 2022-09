Démarrage de NiuPay, première solution de paiement 100% digitale au fenua

NiuPay, première solution de paiement 100% digitale en Polynésie, sera opérationnelle dès demain, vendredi 30 septembre. « Un compte, une app, une carte » à moindre frais : ses fondateurs tablent non seulement sur les jeunes générations, mais aussi sur les milliers de Polynésiens éloignés du système bancaire classique.

C’est n’est pas à proprement parler une banque, mais un « établissement de paiement » en ligne, qui permet à tout adulte majeur de régler, en temps réel, commerçants et factures depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, mais aussi de transférer de l’argent entre particuliers, et de disposer d’une carte de paiement Mastercard à débit immédiat qui permet des retraits dans les distributeurs, et qui est acceptée à l’international. Chaque opération donne lieu à l’affichage instantané du nouveau solde du compte, pour une vision immédiate et claire de l’état de ses finances.

NiuPay, qui se prépare depuis plus de 4 ans, est agréé par la Banque de France, au terme d’un processus rigoureux : « Nous avons été coloscopiés », s’amuse son président, Joël Allain. Ce qui permet à NiuPay de se déployer sur tout le territoire national, y compris les outre-mer et notamment les territoires du Pacifique. La Socredo est son partenaire, qui garantit les dépôts.

Niupay ouvre officiellement ses portes digitales demain, vendredi 30 septembre, après 4 ans de préparation. Il suffira de 48 heures pour voir son compte activé, et les frais mensuels de tenue de compte sont de 350 Fcfp. La carte Mastercard est facturée 5 960 Fcfp et sera adressée à son titulaire en environ 15 jours. « En une phrase, c’est un app, un compte et une carte de paiement internationale accessibles au plus grand nombre, sans conditions de revenus », explique son directeur général, Fabrice Luciano.

L’application est bilingue français-reo tahiti. Joel Allain insiste sur la volonté de fournir aux Polynésiens un outil de paiement inclusif, simple, plus sécurisé que le cash et plus rapide que les chèques, « sinon je n’aurais pas pris le risque de mener cette aventure », dit-il. Un petit réseau d’une quarantaine de commerçants accepte déjà les paiements NiuPay. Un réseau appelé à s’étendre dans les îles, notamment celles qui n’ont pas d’agences bancaires ou de distributeurs de billets.

Il devrait être rapidement possible d’utiliser ce compte pour régler ses factures type EDT – où 60% des paiements sont encore faits en espèces – ou pour recevoir les prestations de la CPS.

Toutes les explications sont sur le site niupay.pf, mais une agence physique ouvre également demain, dans les anciens locaux de la Socredo à Mamao. Ceux qui hésitent à ouvrir leur compte à distance pourront s’y rendre pour mieux appréhender cette alternative aux banques classiques.