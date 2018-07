Démissions massives à l’Institut Louis-Malardé

Sur les dix cadres exerçant à l’Institut Louis-Malardé, six ont démissionné. Raison invoquée des « problèmes internes ».

Plus rien ne va au sein de l’Institut Louis-Malardé. Selon nos informations, six cadres sur dix ont démissionné dont l’ancien directeur par intérim et actuel directeur adjoint, Pascal Ramounet, ainsi que trois biologistes. Parmi ces cadres, la pharmacienne doit aussi quitter le service dès la semaine prochaine. Toujours selon nos informations, ces problèmes relèvent d’une « situation complexe et de problèmes internes ». Contacté, le ministre de tutelle, en charge de la Recherche, Tearii Alpha, n’a pas souhaité répondre à nos questions, indiquant n’être « au courant de rien ».