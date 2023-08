Les autorités sanitaires polynésiennes appellent à « une vigilance accrue face à la dengue » même si aucun nouveau cas n’a été détecté dans le pays. Le virus circule dans la plupart des zones tropicales du monde, l’Amérique du Sud connaît une épidémie exceptionnelle… Et la dengue inquiète même la métropole où deux premiers cas autochtones ont été repérés ces derniers jours.

Une « vigilance accrue face à la dengue » est demandée à la population par les autorités sanitaires du Pays. Certes, le dernier bulletin de surveillance épidémiologique ne fait état d’aucun nouveau cas depuis la détection le 17 juin du virus chez un voyageur arrivé d’Asie, puis d’un deuxième quelques semaines plus tard. Quelques tests ont été réalisés sur des patients aux symptômes évocateurs mais sont revenus négatifs. Le fenua est donc, jusqu’à preuve du contraire, épargné. Mais la dengue circule partout ailleurs dans le monde, et notamment dans l’outre-mer français comme le note l’agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass). On comptait ainsi il y a quelques jours 560 cas en Guadeloupe et 250 en Martinique. En Asie du Sud-Est, l’épidémie est « intense » et le nombre de cas dépassent celui enregistré à la même période l’année dernière. En Amérique du Sud, quatre sérotypes circulent dans plusieurs pays, avec au moins 3 millions de personnes contaminés et déjà 1 446 victimes. « Le Pérou a d’ailleurs déclaré l’état d’urgence en raison de la pire épidémie de dengue jamais enregistrée dans le pays », écrit l’Arass dans son bulletin hebdomadaire. De l’autre côté du Pacifique, plus de 500 cas ont été enregistrés en Australie. « Dans ce contexte, il est fortement recommandé, devant tout cas présentant des symptômes de la dengue, et d’autant plus, si ayant voyagé récemment dans un des pays cités ci-dessus, de réaliser un test en laboratoire afin d’éliminer ou confirmer toute suspicion de dengue. »

En France, plus de 200 cas importés de dengue ont été comptabilisés ces dernières semaines, et surtout deux premiers cas autochtones ont été repérés dans les Bouches-du-Rhône. Deux personnes ont été identifiées comme porteuses du virus, indique le journal Le Monde, alors qu’elles n’avaient pas voyagé en zone contaminée. Cela signifie qu’elles ont attrapé la maladie sur le territoire français, par l’intermédiaire d’un moustique-tigre, écrivent nos confrères. L’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur « prend ce premier signal très au sérieux ». Un pesticide a été pulvérisé autour des résidences des deux patients. Les autorités sanitaires de Polynésie rappellent de son côté les gestes de prévention des arboviroses : se protéger des piqûres de moustiques avec des répulsifs, éliminer les gîtes larvaires au moins une fois par semaine surtout consulter son médecin en cas d’apparition de symptômes.