Dengue : l’Arass appelle à la vigilance

Si le virus n’est a priori pas encore en circulation au fenua, les cas se multiplient en Asie, en Amérique du Sud, aux Antilles et sont même repérés en métropole. L’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale appelle donc à repérer les symptômes suspects, et en cas de doute, à se protéger, consulter et se faire tester.

Un appel à la vigilance, cette semaine, dans le bulletin épidémiologique publié par l’Arass. L’Agence de régulation de l’action sanitaire et sociale (Arass) note que la dengue connait une forte circulation en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Plusieurs centaines de cas ont déjà été importés en métropole, et une circulation importante est avérée, entre autres, dans les collectivités françaises des Antilles. La Polynésie, elle, avait déjà été en état d’alerte à la mi-juin, quand l’arbovirose avait été détectée chez un touriste asiatique. Un malade rapidement isolé, et après désinsectisation des zones qu’il avait fréquenté, à Moorea notamment, il semble que le cas soit resté isolé. « Le taux de consultations pour syndrome dengue-like reste faible (environ 1%) malgré une légère tendance à l’augmentation qui doit donc être surveillée avec attention, précise le bulletin épidémiologique. En effet, les données issues du réseau sentinelle ont un rôle d’alerteur précoce de la diffusion du virus sur le territoire ».

Un syndrome « dengue-like » qui correspond à une fièvre élevée (≥ 38,5° C) d’apparition brutale, associée à des douleurs musculaires et des maux de tête, mais sans infection respiratoire. En cas de symptômes suspect, les autorités appellent les malades à aller rapidement consulter, et à se protéger, de même que leur entourage, contre les piqûres de moustiques, et conseille aux médecins de prescrire un test RT-PCR ou NS1 ou confirmer ou infirmer le cas de dengue. Une vigilance accrue est nécessaire en ce qui concerne les personnes ayant récemment visité un pays d’Amérique du Sud, d’Asie, ou un territoire d’outre-mer.