Denis Brognard au fenua pour préparer la prochaine saison de Koh-Lanta

Très actif sur les réseaux sociaux, Denis Brognard s’est affiché, ce weekend, sur l’île de Moorea. L’animateur vedette de TF1 est en Polynésie pour tourner la nouvelle saison de Koh-Lanta. Un tournage dont l’organisation a été adaptée au contexte sanitaire : la production veut éviter à tout prix qu’un candidat développe le covid pendant l’émission.

« Découverte d’un endroit sublime. L’île de Moorea en face de Tahiti. Le lagon, la montagne, et des gens au top de l’accueil ». Même en pleine crise sanitaire, la publicité est plus que bienvenue pour le fenua. D’autant que Denis Brognard, animateur vedette de TF1 est suivi par plus de 500 000 personnes sur Instagram, et 700 000 sur Twitter. Un public pour qui ces publications ne sont qu’un avant-goût de la prochaine saison de Koh-Lanta, dont le tournage doit commencer dans les jours à venir. La Dépêche avait révélé il y a quelques semaines que la production de l’émission avait choisi l’île de Taha’a comme décor de cette nouvelle édition, qui marque les 20 ans de l’adaptation française de Survivor.

Consignes sanitaires renforcées sur le tournage

Une saison qui promet d’être très suivie… et aussi très surveillée du point de vue sanitaire. « Nous faisons venir les candidats en Polynésie plusieurs jours avant le début du tournage, a ainsi indiqué le directeur des programmes de flux de TF1, Rémy Faure, au site PureMedia. Nous les testons avant, nous les isolons, nous les testons de nouveau, et ils rentrent ensuite sur le lieu de tournage ». Mais la production semble aussi redouter, vu la progression de l’épidémie au fenua ces derniers jours, que les candidats soient contaminés pendant le tournage par les équipes techniques. Elles seront « testées, masquées », elles aussi, indique le directeur, mais les organisateurs de l’émission ont aussi « fait en sorte qu’elles n’aient aucun contact rapproché avec les candidats ». Les règles de distanciation et de protection ont été renforcés pour les tournages sur les camps et les épreuves, avec notamment des perches « plus longues » pour les prises de son. « Si un technicien venait à tomber malade, il n’y a normalement pas de raison qu’il ait pu transmettre le virus à l’un des participants au jeu » indique Rémy Faure.

À noter, aussi, qu’un illustre candidat de Koh-Lanta, Teheiura, est lui aussi de passage au fenua. Invité au salon Lire en Polynésie, l’auteur de Aventurier dans l’âme a débarqué la nuit dernière à Faa’a.