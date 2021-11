Départ de Nicole Bouteau : l’Association du tourisme authentique se sent « orpheline »

L’Association du tourisme authentique de Polynésie française qui regroupe les pensions de familles et prestataires de 33 îles du Pays adresse une lettre ouverte à Nicole Bouteau à l’annonce de sa démission. Celle qu’elle décrit comme une « maman » pour le monde du tourisme laisse les membres de l’association « orphelins » et tristes de voir partir celle qui les a fédérés tout au long de son mandat.

Alors que le président annonçait ce matin la redistribution des portefeuilles de Nicole Bouteau, c’est l’Association du tourisme authentique qui exprimait son désarroi dans une lettre ouverte. « Nous ne pouvons vous laisser partir sans vous renouveler notre profonde confiance et témoigner de notre profonde déception et de notre préoccupation à l’annonce de cette désespérante nouvelle », commence le courrier. L’organisation regroupe des pensions de famille, prestataires touristiques et restaurants répartis sur 33 îles de la Polynésie. La présidente de l’association à sa tête depuis dix ans, Melinda Bodin, parle de Nicole Bouteau comme d’une maman qui a agit avec les acteurs du tourisme comme avec une famille. « Avant il y avait peut-être comme une animosité entre les grands hôteliers et les pensions de famille, se rappelle Mélinda, aujourd’hui on travaille main dans la main, et tout ça c’est Nicole. Elle a insufflé cette ambiance familiale, de respect les uns envers les autres ».

On sait ce que l’on perd mais pas ce qu’on va trouver

Emprunte de nostalgie, la représentante qui siège au Cesec rappelle le travail accompli dans le cadre de l’observatoire du tourisme qui rassemble une large partie de ses acteurs. Elle rappelle aussi l’attitude dévouée des équipes du ministère et de Nicole Bouteau lors de la crise où les prestataires apportaient des préparations au ministère pour les équipes qui y travaillaient « jour et nuit s’il le fallait ». « L’amie, la grande sœur, la maman » sera regrettée pour sa sensibilité à « l’éducation ma’ohi » comme la qualifie Mélinda Bodin. « Derrière Nicole on a aussi mama Fauura qui a créé Made in Fenua. Nicole a grandit dans cette ambiance, où on ne peut pas vivre sans les autres, il faut se tenir la main », explique Mélinda.

Un esprit de travail qui a motivé les membres de l’association comme les autres entités du tourisme au plus fort de la crise sanitaire. Dans le courrier on relève l’inquiétude naissante tandis que les chantiers ne manquent pas. « Devoir se séparer de celle qui nous rassemblait et nous réunissait sur un cap et des trajectoires collectives, dans une période déjà lourde d’incertitudes multiples (notamment sanitaires, notamment politiques), n’augure nullement d’un rebond touristique, économique, social qui puisse être à la fois rapide, efficace et optimisé ». C’est Yvonnick Raffin, déjà ministre de l’Économie, des Finances, en charge de la PSG et de l’énergie, qui récupère le portefeuille du tourisme.

