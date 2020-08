Dépistage en cours à Malardé pour les convives du Piment Rouge

Un appel a été lancé samedi par le restaurant lui-même, pour que les convives de la soirée du 31 juillet se fassent dépister. Une personne positive au covid-19 y avait assisté. Les autorités n’ont toujours pas communiqué sur le sujet, et restent muettes à l’heure où nous écrivons.

Lundi 3 août, une personne ayant participé à la soirée « Fêtes de Bayonne » au restaurant Le Piment Rouge le 31 juillet a été testée positive au Covid-19. Cette personne serait asymptomatique. Le restaurant a fermé pour travaux après cette soirée, ce qui rend la recherche d’éventuels cas contacts plus facile. Une vidéo de la soirée, supprimée depuis, montrait que la fête s’est déroulée sans précautions particulières, mais il faut rappeler qu’à cette date, les arrivées internationales n’avaient pas repris et que le fenua était alors dans une sorte de parenthèse enchantée où aucun nouveau cas n’avait plus été détecté depuis plus d’un mois.

Un appel au dépistage a été lancé samedi, relayé par Polynésie La 1ère, sur la page Facebook du restaurant lui-même. » Je suis en relation plus que fréquente avec le ministre de la santé sur le sujet., écrivait le gérant. La personne testée positive lundi ne présentait aucun symptôme selon ses dires lors de la soirée, lorsqu’elle a été examinée. Bien que le risque zéro n’existe pas, cela diminue diminue celui ci (…) Le staff ne présente une semaine après aucun symptôme et se fera dépister demain. Nous avons contacté bon nombre de participants pour la marche à suivre qui n’est selon les autorités sanitaires qu’un principe de précaution. À ce sujet, pour ceux que nous n’avons pas encore contacté, l’Institut Malardé met en place demain un centre de contrôle devant l’institut même. »

L’Institut Louis Malardé était ouvert ce dimanche matin pour accueillir les personnes qui doivent se faire dépister, selon un protocole désormais bien huilé. Une centaine de personnes auraient participé à la soirée en question. Dans un autre post du restaurant, publié dimanche matin, il est précisé que l’appel ne concerne pour l’instant que les seules personnes présente à la soirée et non leurs proches.

Il est apparemment possible pour les personnes présentes à cette soirée de venir se faire dépister directement, sans attendre l’appel d’un médecin. C’est ce que plusieurs personnes que nous avons vu arriver ce matin à l’Institut Malardé ont fait. Le directeur de l’ILM, Hervé Varet, présent aux côtés de ses équipes pour le dépistage, se refusait à parler aux médias car il n’en avait pas reçu l’autorisation officielle. À midi ce dimanche, les autorités du Pays n’avaient toujours pas communiqué sur le sujet.