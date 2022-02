Dépistage gratuit du cancer de la peau les 9 et 11 février à Tahiti et Raiatea

Deux journées de dépistage du mélanome sont organisées les mercredi 9 février au centre Vaima et vendredi 11 à Uturoa, Raiatea entre 9 heures et 15 heures. C’est une initiative de la Ligue contre le cancer et de l’Institut du cancer de Polynésie française. Comme beaucoup de cancers, c’est la prévention, et notamment la protection face aux rayons UV qui sauve le mieux du mélanome.

Le mélanome plus communément appelé cancer de la peau se manifeste sous forme de « simple tâches ou grains de beauté sur le corps », explique Natacha Helme, présidente de la Ligue contre le cancer en Polynésie. En Polynésie la population est particulièrement exposée au soleil et « malheureusement ce sont des cancers qui métastasent vite, prévient-elle. Si c’est pris trop tard, ça risque d’être un problème pour les patients ».

La prévention : protection solaire et examen dermatologique

La clé comme toujours c’est la prévention : elle recommande de la crème solaire au lieu du monoi et autres huiles de bronzage, ou des « vêtements anti-UV comme les lycras ou les casquettes ». Si les peaux claires sont plus sensibles, les peaux plus mates ne sont pas épargnées pour autant. L’autre moyen de prévention, c’est le dépistage par un dermatologue qui au cours d’un examen va déterminer si des mélanomes sont présents ou pas et s’ils doivent être enlevés.

Deux journées de prévention cette semaine

Pourquoi attendre la semaine mondiale de dépistage du mélanome? Elle a lieu au mois de mai dans le monde entier, mais en Polynésie on devance l’appel. Des stands de dépistage gratuit seront ouverts cette semaine, avec des dermatologues bénévoles. À Tahiti, le mercredi 9 février au centre Vaima à Papeete, dans les anciens bureaux de Tahiti Nui Travel de 9 heures à 15 heures. Puis le vendredi 11 à Uturoa, Raiatea, de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 15 heures, dans la salle communale de l’ancien marché de Uturoa. Ces deux journées sont organisées en partenariat avec le tout jeune Institut du cancer de Polynésie française.