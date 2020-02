Dépistage gratuit du diabète ce week-end à Pirae

L’association des diabétiques et obèses de Polynésie Française (AdoPF), sera présente toute la journée de samedi et dimanche matin devant le magasin Hyper U de Pirae.

C’est une épidémie dont on parle moins que le coronavirus, mais qui fait, elle, de vrais dégâts au fenua. Selon certaines estimations, plus de 45 000 Polynésiens seraient atteints de diabète… dont plus de la moitié l’ignore encore. La maladie progresse entre autres à cause de la consommation importante de sucre et au taux d’obésité records dans le pays (environ 40% des adultes d’après le ministère de la Santé). Et pour être efficacement combattue, elle doit être traitée au plus tôt.

Raison pour laquelle l’AdoPF, avec le soutien du Rotary Club organie fréquemment des journées de dépistages gratuits. Ce week-end, c’est devant le magasin Hyper U de Pirae que l’association posera son stand. Il sera ouvert samedi 29 février de 7h à 17 heures, et dimanche 1er mars de 7 heures à midi. En plus des dépistages, les bénévoles de l’AdoPF proposeront à tous des séances d’information et de sensibilisation sur le diabète, l’hypertension et l’obésité.