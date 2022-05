Dépistage gratuit du diabète ce week-end

Un dépistage de diabète gratuit est offert par l’association des des diabétiques et obèses de Polynésie samedi 14 de 7 heures à 16 heures et dimanche 15 mai de 6 heures à midi à Super U Tamanu, à Punaauia.

L’association des diabétiques et obèses de Polynésie française (ADOBPF) organise un dépistage gratuit du diabète grâce au soutien des services de santé publique et au Rotary Club de Papeete. Il aura lieu ce week-end, à Super U Tamanu à Punaauia : samedi 14 mai de 7 heures à 16 heures et dimanche 15 mai de 6 heures à midi. Des séances d’information et de sensibilisation sur le diabète, l’hypertension artérielle et l’obésité seront également dispensées.

Avec communiqué.