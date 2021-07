Dépôt de gerbe, bain de foule, danses : Emmanuel Macron salue un accueil « émouvant »

Ce dimanche matin, Emmanuel Macron a présidé la cérémonie aux monuments aux morts, avant un bain de foule devant la présidence où plusieurs danseurs et musiciens l’attendaient. « Je crois pouvoir dire que jamais je n’ai eu un accueil aussi émouvant », a dit le Président de la République.

Emmanuel Macron a déposé ce matin une gerbe de fleurs au monument aux morts de Papeete, après avoir remonté l’avenue Pouvanaa a Oopa. Le RSMA qui fête cette année le 60e anniversaire de sa création était mis à l’honneur, et ce sont deux jeunes volontaires qui ont déposé la gerbe du Président au pied du monument aux morts. Deux collégiennes ont lu le discours qu’avait donné le gouverneur Émile de Curton au moment du départ des Tamarii volontaires, il y a 80 ans. Puis le Président a salué un à un les anciens combattants, avant d’échanger quelques mots avec les jeunes talents du conservatoire qui ont magistralement chanté l’hymne national, et ceux du service civique. Il a ensuite parlé aux familles des militaires polynésiens morts en opérations extérieures.

Le Président de la République s’est ensuite dirigé vers la présidence, saluant longuement les délégations des communes de Tahiti qui attendaient son passage.

Dans les jardins de la présidence, la fontaine avait été transformée en scène pour les petits danseurs de ori tahiti du conservatoire, guidés par Vanina Ehu, puis les artistes de Tamariki Poerani et Tahiti Ora. Le ministre de la Culture, Heremoana Maamaatuaiahutapu, n’a pas résisté à l’envie d’exécuter un paoti.

Avant une réunion de travail avec les membres du gouvernement, Edouard Fritch a déclaré : » Notre terre vous accueille, nos enfants sont là. Ils vous disent bienvenue chez vous. Bienvenue sur cette terre des hommes et des femmes qui vivent de l’amour et de la paix. (…) Vous êtes le président qui a souhaité effectivement connaître ce pays, rencontrer les gens, aller vers eux, et je pense que vous êtes le président qui connaîtra le mieux la Polynésie française, vous nous comprendrez mieux. »

« Je crois pouvoir dire (…) que jamais je n’ai eu un accueil aussi émouvant, a déclaré Emmanuel Macron, qui a encouragé les Polynésiens a continuer à enrichir et transmettre leur culture.

Emmanuel Macron s’est ensuite envolé pour Hiva Oa, où l’attend une autre séquence culturelle.