Depuis 26 ans, la Saga crée du lien social

La 27ème édition de la Saga se prépare à démarrer à la fin du mois sur l’île de Bora Bora. Si l’évènement propose une semaine d’activités nautiques à des enfants issus d’un milieu défavorisé, il permet surtout de créer du lien entre ces enfants, les familles d’accueil et les encadrants.

Depuis déjà 26 ans, la Saga et son fondateur Henri Cornette de Saint-Cyr dit Doudou, propose durant toutes les grandes vacances des activités nautiques à des enfants issus de milieu défavorisé. Cette année, ils seront 720 venus des îles Sous-le-vent, de Tahiti et Moorea, des Marquises, et de Bora Bora, qui accueillera la Saga pour la troisième fois après des éditions en 1997 et 2011. Chaque semaine du 30 juin au 4 août, 144 enfants participeront à des stages de voiles, exploreront les fonds marins, partiront à la rencontre des raies, des requins et des tortues. Des ateliers pédagogiques de tri des déchets et de compostage sont aussi prévus. « Tous les ans c’est un grand village que nous mettons en place où tout le monde travaille pour les enfants », explique Doudou. La Saga c’est en effet autant de familles d’accueil pour loger les enfants durant toute la durée du stage. Des familles minutieusement choisies pour apporter un cadre rassurant aux enfants. Le but étant de créer un lien particulier.

Et pour faire vivre la Saga durant cinq semaines, l’organisation bénéficie de subventions mais surtout des dons reçus par les entreprises, et des particuliers. Chaque année, les collectes de petits déjeuners et de goûters, ainsi que les ventes de t-shirt sont un succès que Doudou salue particulièrement.

La Saga ne s’arrête pas après les grandes vacances, des enfants seront encore accueillis au Yacht club de Arue durant les vacances de Noël.