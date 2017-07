« Depuis Obama, la Polynésie c’est the place to be »

Le président de Tahiti Tourisme et P-dg d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, était l’invité du journal Grand format de Radio 1 et Tiare FM vendredi midi. L’occasion d’évoquer la vague de célébrités qui s’est abattue sur le fenua ces derniers mois, la fréquentation touristique, les marchés porteurs en Polynésie et les faiblesses de la destination, ou encore les conséquences des intempéries et de la grève…