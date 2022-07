Dernière course hippique à cru et en pareu de l’année

Ce dimanche 31 juillet aura lieu la troisième journée de courses hippiques de la saison à l’hippodrome de Pirae, à Nahoata. L’événement totalement gratuit a de plus en plus de succès selon ses organisateurs. Il est l’occasion d’une course assez spécifique au fenua : à cru – sans selle – et en pareu, elle s’adresse à des cavaliers aguerris.

Lire aussi : Courses : toujours plus de public à l’hippodrome

Les troisièmes courses hippiques de l’année – et dernières en pareu du Tiurai – auront lieu le dimanche 31 juillet à Pirae Nahoata. De 400 à 500 personnes à l’hippodrome en juin, 600 le 10 juillet… La popularité de ces courses ne fait que grimper. Et dans les cinq courses au programme de ce dimanche, l’une attire tous les regards, il s’agit de la course traditionnelle Pareu Heiva Iti. Un galop sans selle, avec des chevaux 100% locaux, ornés d’une couronne de fleurs et en pareu, donc, sur 800 mètres de distance. Elle est programmée à 15 heures dimanche. Une discipline réservée aux cavaliers avertis, prévient Alain Santoni puisque « la position du cavalier est complètement modifiée et qu’à cette heure-là il y a le phénomène de la sueur du cheval ».

Le trésorier de l’association hippique rappelle que l’après-midi à l’hippodrome on trouve aussi une buvette, un stand de paris, et des tours en poney pour les plus petits. Après la fin de ce Tiurai, 5 autres journées de courses hippiques sont programmée avant la fin de l’année.