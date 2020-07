Dernière semaine pour le championnat et la coupe Groupe OPT Beach Soccer

L’édition 2020 du Groupe OPT Beach Soccer Tour, qui avait débuté le 24 juin, arrive à son terme. Les finales et remises des titres se feront ce vendredi au siège de la Fédération tahitienne de football. La finale de la « Cup » est quant à elle prévue pour samedi à Pater.

Élite, féminin et fun. Les trois catégories du tournoi groupe OPT Beach Soccer Tour s’apprêtent à jouer leurs derniers matchs. La compétition, créée en 2016 et qui avait failli être annulée pour cause de Covid avait finalement été lancée le 24 juin, sur le terrain du siège de la Fédération tahitienne de football, à Pirae. 28 équipes, dont 8 féminines, se sont affrontées depuis un mois, avec près de 140 matchs au programme en comptant le championnat (Tour) et la coupe (Cup).

Côté championnat, seuls les « Play off » restent à jouer. Ils opposeront l’AS Pirae, Green Warriors, Tikitama et Mataiea en Élite et Fenua PSG, Green warriors, Lai Woa et Mataiea en catégorie « Fun ». Les finales auront lieu vendredi soir, juste après la finale féminine, qui voit s’affronter Green Warrior et Tikitama, et juste avant la remise des titres.

La Groupe OPT Beach Soccer Cup, se terminera quant à elle samedi 1er août, toujours au siège de la Fédération. Les finalistes seront sélectionnés ce mercredi lors des demi-finales. On y retrouve les mêmes compétiteurs, ou presque : Tikitama, Teva Import 1, Mataiea et Green Warriors côtés filles, et Pirae, Tikitama, Mataiea et Lai Woa côté garçons.

Pour rappel l’édition 2019 avait été remportée par Tikitama (Élite), Green Warriors (Féminin) et Lai Woa (Fun).