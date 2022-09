Des albums trilingues pour les tout petits

Charlotte Durgeat propose son premier album pour enfant « Te ‘ü – les couleurs – the colors », sous l’enseigne « Le petit ma’ohi ». Ce « premier tome » est disponible pour l’instant dans une boutique de puériculture de Faa’a. Il est destiné aux nouveaux nés et à leurs parents pour un moment de découverte des couleurs en trois langues, le français le tahitien et l’anglais.

Le petit maohi, c’est le nom que donne Charlotte Durgeat à une série de livres pour enfants qu’elle crée pour permettre aux Polynésiens de « se réapproprier leur langue » par un apprentissage dès le plus jeune âge de vocabulaire. Le premier tome aborde les couleurs en trois langues : le français, le tahitien et l’anglais. Un ouvrage simple et ludique qui pourtant était absent des rayonnages.

Après une licence en économie et gestion, elle a été pendant trois ans gestionnaire d’une garderie, avant de s’envoller en tant qu’hôtesse de l’air. Aujourd’hui maman de deux enfants elle dit s’être retrouvée confrontée à l’absence d’albums en tahitiens destinés aux nouveaux nés, comme on en trouve ailleurs dans le monde ou importés au fenua. Elle choisi également un ouvrage résistant pour supporter la maladresse des bambins. Le petit maohi est présent sur Facebook et Instagram et il est à retrouver à Babyland, une boutique de puériculture située à Faa’a.