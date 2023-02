Des combattants polynésiens à l’assaut des championnats du monde de MMA amateur

Keoni Terorotua et Nohotua Flores, deux combattants MMA se sont envolés, ce jeudi, pour Belgrade en Serbie, où se dérouleront, à partir du 11 février, les championnats du monde amateurs de Mixed Martial Arts. L’unique objectif, décrocher la médaille d’or.

Ce week-end, les championnats du monde de MMA amateur organisés par la fédération internationale (l’IMMAF) à Belgrade vont accueillir deux combattants polynésiens. Le jeune espoir Nohotua Flores sera engagé en juniors dans la catégorie des poids welters. Une première expérience internationale pour le natif de Huahine vice-champion de Polynésie de la catégorie. Keoni Terorotua, 25 ans, participera lui, à ses deuxièmes Mondiaux chez les poids coqs. L’an dernier, le combattant de Paea avait été stoppé en huitièmes de finale par l’Italien Fidel Gramiccia.

La compétition regroupant plus de 520 athlètes issus de 62 pays débute ce samedi jusqu’au 18 février. A quelques heures des premiers combats, l’ambiance est à la concentration et la récupération chez les Tahitiens. Si l’objectif affiché est bien sûr de décrocher l’or, le coach de la team nationale de Tahiti, Henri Burns explique avoir confiance en ses sportifs longuement entraînés. « Ils se sont préparés dur pour cet événement. C’est certain, ils vont tout donner. »

Si en janvier 2022, six combattants ont participé aux Mondiaux de MMA amateur à Abu Dhabi, cette année, il ne sont que deux à défendre les couleurs du Fenua. La raison ? Le coût du voyage « assez élevé ». « Cela représente un gros budget. Chaque athlète doit financer sa participation avec ses propres moyens. La Fédération prend en charge une partie des inscriptions mais ne peut pas gérer la totalité. C’est trop cher », appuie Henri Burns qui doit lui-même payer son voyage tout comme le président de la Fédération.

La prochaine compétition se déroulera en juin en Nouvelle-Zélande avec les Océania de MMA.