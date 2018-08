Des cours de tradition polynésienne à TFTN

C’est la rentrée et pas seulement à l’école. Les ateliers et autres cours proposés par la Maison de la culture sont prêts à recevoir de nouveaux participants. Au programme : cours d’espagnol pour les adultes, de japonais pour les enfants, et culture pour tout le monde.

La Maison de la culture fait aussi sa rentrée avec les ateliers et autres cours qui animent les bibliothèques et les salles tout au long de l’année. C’est au total 14 cours différents qui s’adressent aux enfants et aux adultes, avec les incontournables cours d’anglais et de tahitien, l’éveil corporel et le yoga, ou encore le tressage et le théâtre.

Quelques nouveautés sont à noter pour cette rentrée 2018-2019. Les enfants pourront se familiariser avec la langue et la culture japonaise, dès 7 ans. De leur côté les adultes se seront pas en reste avec le retour des cours d’espagnol niveau débutant.

Décoder le monde polynésien

Autre atelier, celui de « Culture et traditions polynésiennes ». Bien que déjà présent l’année dernière, le cours change de forme en s’adaptant aux questionnements des « élèves » comme l’explique l’intervenant, Libor Prokop.

L’objectif de ces cours est surtout d’aider à décoder le monde polynésien pour mieux le comprendre.

Les inscriptions sont ouvertes à la maison de la culture et les cours débuteront dès le 27 août prochain. L’année dernière 2 450 personnes s’étaient inscrits aux ateliers de Te Fare Tauhiti Nui.