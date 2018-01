Des cumuls de pluies supérieurs à 240 L/m² à Tahiti et Moorea

Après les épisodes pluvieux de la semaine dernière, Météo France a fait un bilan de l’activité. On apprend que les cumuls relevés sur les îles du Vent sont supérieurs à 240 L/m² sur les quatre jours de pluie. La commune de Pirae obtient le plus fort cumul avec 440 L/m².

Météo France a réalisé un bilan « des pluies remarquables » qui se sont abattues sur l’archipel de la Société entre jeudi et dimanche. Dans la nuit de jeudi à vendredi ce sont les îles Sous-le-vent qui ont été les plus touchées avec 63L/m² à Bora Bora et 72L/m² à Raiatea. A Tahiti, il est tombé 60L/m² en trois heures à Vairao et 88L/m² n 12 heures à Mahina. L’épisode de la nuit de samedi et dimanche a impacté les îles du Vent avec « une activité orageuse importante » sur la zone urbaine où 100L/m² ont été relevés. Les cumuls de pluies relevés sur les quatre jours sont supérieurs à 240L/m². A Temae 241L/m² ont été relevés, 251 L/m² à Faa’a, 300 L/m² à Mahina, 390 L/m² à Arue et le plus important à Pirae avec 440 L/m². Météo France conclut son bilan en indiquant que « par rapport aux évènements de janvier 2017, cet épisode, typique de la saison chaude, se démarque par des intensités horaires de pluies nettement moins importantes ».